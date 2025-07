L’OL fait face au chantier explosif des gardiens

Mercredi matin, l’Olympique Lyonnais a affronté le RWDM Brussels en amical au Groupama OL Training Center de Décines. Une rencontre peu emballante durant laquelle Lassine Diarra et Rémy Descamps ont chacun disputé une mi-temps (0-0) en l’absence du titulaire Lucas Perri. Ce dernier, qui était déjà forfait lors du premier match amical de la saison face à Villefranche, était annoncé blessé par OLTV, la chaîne de télévision du club. La réalité était finalement bien différente. Hier matin, on a appris que le portier brésilien était sur le départ du côté de Leeds. Les Anglais ont trouvé un accord avec les Lyonnais, pour un transfert de 16 M€. Un deal qui a fait beaucoup parler.

Certains estiment que c’est très mal vendu de la part des pensionnaires du Groupama Stadium, qui demandaient initialement 30 M€ pour leur gardien. Ils l’ont vendu pour pratiquement la moitié. Ensuite, on s’est aussi demandé si toute la somme irait dans les poches de l’OL, après le fiasco Thiago Almada. Botafogo, qui devait récupérer 50% en cas de vente de Lucas Perri, ne touchera finalement rien selon L’Equipe. Une information que nous pouvons vous confirmer. Les Gones empocheront donc bien tout l’argent de ce transfert. Mais un autre problème se pose à présent pour les Rhodaniens. A trois semaines de la reprise du championnat de France, ils n’ont pas un gardien titulaire désigné.

Trouver un successeur à Lucas Perri

On aurait pu penser que Rémy Descamps, arrivé l’été dernier en tant que doublure, pourrait prendre du galon. Mais il n’a pas convaincu au club, même en tant que numéro 2, et se dirige vers un départ selon nos informations. Justin Bengui, lui, a déjà été envoyé en prêt à Molenbeek mercredi matin. Dans la foulée, il avait d’ailleurs participé au match amical avec les Belges face à l’OL. Lassine Diarra, lui, pourrait se faire une place mais pas en tant que titulaire. Enfin, il y a le cas Matthieu Patouillet. Sous contrat jusqu’en 2026, le portier, qui a fait de bonnes choses en prêt à Sochaux, peut rêver plus grand. Au club, certains nous avouent qu’ils aimeraient le voir propulser sur le devant de la scène.

Mais les dernières informations publiées sur le mercato lyonnais laissent à penser que les dirigeants scrutent le marché des gardiens afin de remplacer Lucas Perri. Selon L’Equipe, il ne s’agira pas de Lorenzo Torriani. Le nom du gardien de l’AC Milan aurait été soufflé par Paulo Fonseca, qui était sur le banc rossonero il y a un an. Ce ne sera pas non plus Matt Turner. De toute façon, il était envisagé pour être la doublure de Perri. Un deal mis en place avec Nottingham Forest alors que John Textor était encore aux commandes. À présent, les Gones ont mandaté un avocat afin de faire capoter cette opération à 8 M€. Une somme jugée trop chère pour un n°2. L’OL va devoir accélérer sur ce dossier. Le temps presse à quelques semaines de la reprise.