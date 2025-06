PSG : la pépite Hermann Diandaga attire les convoitises

Le PSG et le FC Nantes s’affrontent à 15h ce dimanche pour la finale des championnats de France U19 au Puy-en-Velay. Les deux clubs réaffirment un peu plus leur domination dans la catégorie reine chez les jeunes puisqu’ils ont tout simplement remporté les trois dernières finales (2022 et 2023 pour Nantes, 2024 pour le PSG). C’est aussi l’occasion d’apercevoir les joueurs de demain, à l’instar d’Hermann Diandaga. À 17 ans seulement, il est devenu un pilier de la charnière centrale du PSG U19.

Défenseur profilé, grand et très bon relanceur, il a profité de ses 4 premiers matchs de Youth League pour se distinguer et convaincre Lionel Rouxel, le sélectionneur de l’équipe de France U17, de le convoquer à l’Euro où les Bleuets ont atteint la finale, seulement battus par le Portugal (3-0) le 1er juin dernier. Titulaire dans cette compétition, Diandaga s’est notamment illustré en inscrivant un but exceptionnel contre l’Albanie; une frappe terrible de 35 mètres. Ses prestations ne passent pas inaperçues non plus auprès d’autres clubs. Sous contrat aspirant jusqu’en 2026 avec le PSG, le natif d’Etampes est déjà suivi par de nombreuses écuries européennes, dont Manchester United et le Borussia Dortmund, d’après nos informations.