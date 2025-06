Portugal, PSG : Vitinha se lâche sur le Ballon d’Or

Après avoir tout remporté cette saison avec le PSG et la sélection portugaise, Vitinha savoure, mais garde les pieds sur terre. « On a réussi à gagner tout ce qu’on a fait, le PSG et moi. Il reste la Coupe du Monde des Clubs, c’est vrai qu’on n’a plus beaucoup d’énergie, je commence à sentir la fatigue. » Lucide sur l’usure physique après une saison exceptionnelle, le milieu parisien insiste : « La saison est très longue. Il y a de l’usure, je commence à le sentir. C’est dur, la saison est très longue, et ne pas avoir de blessures, c’est déjà une victoire. »

Interrogé sur une éventuelle place dans la course au Ballon d’Or, Vitinha balaie la question avec humilité. « Je ne le pense certainement pas, je laisse cela à chacun. Le plus important, c’est le collectif, et seulement après vient l’individuel. » Une réponse à son image, sobre mais solide, dans la lignée de sa progression fulgurante cette saison. Place maintenant à un repos bien mérité… avant la Coupe du Monde des Clubs.