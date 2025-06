Roberto De Zerbi est furieux et dégoûté !

Serie C

Brescia est proche de la mort. Officiellement, le club a jusqu’au 24 juin pour finaliser l’inscription, mais le non-respect de la date limite du vendredi 6 juin pour le paiement des deux derniers mois de la saison écoulée place les Rondinelle dans une position désavantageuse : ils seront difficilement aptes à s’inscrire dans le prochain championnat de Serie C. Comme on peut le lire dans les colonnes du Giornale di Brescia, l’actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, né à Brescia et passé au club pour une courte période en 2008 (17 apparitions), est également intervenu.

« J’ai du mal à trouver les mots. Je suis furieux. Cellino (président, ndlr) a déjà largement démontré quelle personne il était. Il ne mérite pas un seul mot. En effet, à propos de mots. Je tiens à dire que je ne crois pas un seul mot lorsque qu’il dit avoir été trompé ou être une victime. Son histoire démontre de manière exhaustive que non seulement il n’a pas pu être trompé, mais qu’il a toujours essayé de tromper tout le monde». En tout cas, la mort annoncée de Brescia laisse plusieurs figures du football mondial dans une intense tristesse.