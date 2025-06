Espagne : Alvaro Morata est dévasté

Marqué par la défaite cruelle face au Portugal, Álvaro Morata n’a pas caché son émotion après la finale de la Ligue des Nations. « Je suis désolé pour mes coéquipiers, mais ça fait partie de la vie. » Auteur d’un tir au but manqué, l’attaquant espagnol a reconnu son erreur avec franchise : « Je l’ai mal pris, j’aurais pu faire mieux, mais je ne peux plus rien y faire. » Il s’est dit bouleversé au coup de sifflet final, d’autant plus touché par la présence de ses enfants dans les tribunes : « J’avais envie de pleurer, même si je n’ai pas pleuré. »

Sur son avenir en sélection, Morata a laissé planer un doute : « Il est possible que je ne sois pas de retour en septembre. » Une déclaration lourde de sens pour un joueur emblématique de la Roja ces dernières années. Malgré la déception, il a tenu à saluer l’excellente prestation collective et individuelle, notamment celle de Lamine Yamal : « C’était une performance de haut niveau de Lamine et de l’équipe nationale. Il apportera une grande joie à l’Espagne. » Un témoignage sincère, empreint d’amertume et de lucidité.