EdF : l’analyse de Didier Deschamps après le succès contre l’Allemagne

Pour son dernier match de la saison, l’équipe de France est parvenue à aller chercher un succès contre l’Allemagne, lui permettent de terminer la Ligue des Nations à la troisième place (2-0). Une victoire difficile, puisque les Bleus ont particulièrement souffert lors du premier acte, avant de se réveiller au cours du second. À l’issue de la rencontre, Didier Deschamps a livré ses impressions.

Le sélectionneur tricolore ne s’est pas montré entièrement satisfait de la prestation de ses joueurs. S’il a apprécié leur réaction en seconde période, la domination allemande lors des quarante-cinq premières minutes ne semble pas lui avoir plu : « j’essaie d’être toujours lucide. C’est bien d’avoir mené 1-0, mais voilà, on a trop laissé d’initiatives à l’adversaire et puis, même s’ils sont pas forcément dans la position où ils sont dans leur club, là c’était un peu du mouvement perpétuel, mais ça nous amenait rien. Bravo, parce que c’est pas évident. Cela se serait mal passé, j’avais aucune excuse et les joueurs aucune excuse. Mais dans l’état d’esprit, la volonté, la possibilité qu’on a de faire mal à l’adversaire, c’est quelque chose d’intéressant. On finit 3e, c’est mieux que quatrième. On finit la saison sur une victoire. » Cela laisse l’occasion de faire mieux l’an prochain.