Mercato : Arsenal va bien réaliser deux énormes coups à 130 millions d’euros

Les années se suivent et se ressemblent pour Arsenal. Depuis l’arrivée de Mikel Arteta, le club londonien a passé un cap sportivement en Premier League. Mais à chaque fois, il semble atteindre son plafond de verre et peine à passer ce palier synonyme de sacre final en championnat. Régulièrement en course pour le titre, Arsenal s’effondre toujours dans le sprint final. Et quand ce n’est pas devant City que les Gunners perdent, c’est devant Liverpool. Et pour espérer enfin passer un cap, il faut désormais changer de dimension au niveau du mercato.

La saison dernière, le club de Mikel Arteta a clairement montré ses limites dans le secteur offensif et cela a joué des tours en Premier League et en Ligue des Champions. Sans aucun 9 disponible dans le sprint final (Gabriel Jesus enchaîne les blessures), Arteta a dû composer avec Merino à ce poste et parfois miser sur un ailier (Trossard). Trop léger pour espérer aller viser plus haut. Au milieu de terrain, le technicien espagnol a aussi dû bricoler trop souvent. Et pour cet été, la direction du club anglais veut se donner les moyens.

La direction ne veut pas perdre de temps

D’après les informations de Marca ce vendredi, Arsenal a bien gagné la bataille dans le dossier Martín Zubimendi. Le milieu de la Real Sociedad ne rejoindra pas le Real Madrid malgré l’arrivée de Xabi Alonso. Le média espagnol explique qu’Arsenal avait une trop grande longueur d’avance et a surtout accepté de faire sauter sa clause (60 millions) tout en lui proposant un salaire XXL. Une nouvelle stratégie de la part des Gunners qui ne veulent plus passer à côté d’un renfort de taille alors que la concurrence s’aligne aussi sur les exigences financières de ses cibles.

Même son de cloche pour le poste d’avant-centre. Ce vendredi, le Daily Mail affirme que Arsenal va bien débourser 70 millions pour s’attacher les services de Benjamin Šeško. L’attaquant slovène était la priorité de Mikel Arteta au poste de numéro 9 alors que Viktor Gyökeres était aussi ciblé. Mais les Gunners ont décidé de rapidement s’aligner sur les demandes de Leipzig pour ne pas faire traîner le dossier et craindre ainsi qu’un concurrent ne les double. Un choix fort de la direction qui a rassuré Mikel Arteta. Il ne manque désormais que les officialisations dans ces dossiers, mais Arsenal va donc débourser 130 millions pour deux joueurs dans ce mercato ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps. Les supporters peuvent avoir le sourire.