Atlético de Madrid : Antoine Griezmann s’est encore ridiculisé !

Malgré l’attente autour d’un choc de prestige face au Paris Saint-Germain lors de la première journée de la Coupe du Monde des clubs, Antoine Griezmann s’est tristement distingué par une prestation en demi-teinte, voire indigente. Transparent sur le plan offensif, maladroit dans ses transmissions et absent dans les phases clés du jeu, le meneur de l’Atlético de Madrid n’a jamais semblé trouver le rythme du match. Cette contre-performance s’inscrit dans une spirale inquiétante : cela fait désormais plusieurs mois que le champion du monde 2018 peine à peser dans les grands rendez-vous. Son influence déclinante inquiète autant les supporters que les observateurs, surtout lorsqu’elle se manifeste dans une rencontre aussi médiatisée.

Cette mauvaise passe contraste cruellement avec la prolongation de contrat historique que Griezmann a signé en début de saison, le liant au club madrilène jusqu’en 2028. Ce geste, présenté à l’époque comme une marque de fidélité et une récompense de sa stature dans l’effectif, paraît aujourd’hui en décalage total avec ses prestations sur le terrain. Alors que le club avait fait de lui l’un des visages de son projet sportif à long terme, Griezmann semble aujourd’hui loin de son meilleur niveau, soulevant des interrogations sur la pertinence de cet investissement. L’écart entre le statut accordé au joueur et son rendement actuel devient de plus en plus difficile à justifier, notamment à la lumière de rencontres comme celle contre le PSG, où son absence d’impact a sauté aux yeux.

Une série horrible depuis 4 mois !

Depuis le 25 février, Antoine Griezmann traverse une crise de performance particulièrement alarmante, que les chiffres traduisent avec une brutalité implacable : en 17 matchs toutes compétitions confondues, il n’a inscrit aucun but et ne compte que deux passes décisives. Pour un joueur censé incarner le cœur du projet offensif de l’Atlético de Madrid, ce bilan est catastrophique. Face aux plus grands comme le PSG, le Real Madrid ou le FC Barcelone, mais aussi contre des adversaires plus modestes tels qu’Alavés, Osasuna ou le Rayo Vallecano, Griezmann est resté muet, incapable de peser. Seuls deux éclairs – contre le Betis et le Rayo – viennent briser une série autrement désespérante. Cette sécheresse statistique souligne non seulement son manque d’efficacité, mais aussi une perte d’influence globale sur le jeu de son équipe, lui qui était autrefois le métronome, le créateur et le finisseur. Pour un joueur de son calibre, un tel effacement prolongé devient difficilement excusable.

Titulaire indiscutable, Antoine Griezmann a pourtant traversé la rencontre face au PSG comme un fantôme. En 90 minutes, l’attaquant français n’a touché que 30 ballons, délivré 23 passes, sans la moindre passe décisive, ni but, ni impact défensif. Zéro interception, zéro tacle — lui, autrefois maître du pressing. Un bilan tristement révélateur de son niveau actuel, bien loin du joueur total qu’il incarnait encore il y a peu : «on s’attendait à faire le même match qu’au Parc. Avec la chaleur, c’était plus compliqué. Il y a eu deux ou trois faits de jeu qui auraient pu tourner en notre avantage mais qui ont tourné en leur faveur. C’est le football. Il faut continuer à travailler. On les a joués, on les regardait à la télé, on s’y attendait. On avait bien préparé notre match, c’est dommage. Ca fatigue. J’ai toujours été un joueur d’équipe. J’essaye de faire les efforts pour les autres. J’ai la chance d’avoir mon petit qui joue au football. En 2014, c’était compliqué avec Cholo. Maintenant c’est mon jeu. J’en suis fier», a déclaré Grizou au micro de DAZN. Autant dire qu’il va vite devoir se refaire…

