Coupe du Monde des Clubs : Botafogo craint déjà un désastre face au PSG !

John Textor avait le sourire hier soir au Lumen Field de Seattle. Qualifié pour la Coupe du Monde des Clubs 2025 grâce à son sacre en Copa Libertadores, Botafogo a bien démarré la compétition en s’imposant 2 buts à 1 face aux Seattle Sounders. Un succès construit en première période grâce à des réalisations signées Jair Cunha et Igor Jesus. Interrogé à l’issue du match, le coach Renato Paiva était forcément ravi de voir son équipe caracoler en tête du classement du groupe B avec le PSG (3 points). Cependant, le technicien portugais a concédé que ses joueurs n’avaient pas vraiment réalisé le match de leur vie face au vainqueur de la Ligue des Champions de la CONCACAF en 2022.

« En première mi-temps, nous n’avons pas très bien commencé, perdant des ballons faciles, commettant des erreurs techniques. Nous n’avons pas très bien commencé, mais au cours de la première mi-temps, nous avons pris le contrôle du match. Le premier but nous a mis à l’aise, et nous avons eu deux autres occasions, l’une par Igor et l’autre par Telles, où nous aurions pu marquer plus de buts, et Seattle n’a pas eu beaucoup d’occasions. En deuxième mi-temps, nous avons beaucoup baissé sur le plan physique, à mon avis. Nous n’avons pas pu faire face à l’agressivité et à l’intensité que nos adversaires ont mises dans le jeu. Les remplacements n’ont pas très bien fonctionné, notamment celui de Correa, qui sort d’une période de repos et à qui nous voulions donner ces minutes de compétition. En fait, sur le plan défensif, nous avons eu l’impression d’attaquer avec trop de monde et de ne pas défendre avec le même nombre de joueurs. » Et si Paiva a pointé du doigt la fébrilité défensive de son équipe, ce n’est pas pour rien.

«Que Dieu ait pitié de Botafogo»

À l’heure où la presse mondiale a été bluffée par la démonstration du Paris Saint-Germain face à l’Atlético de Madrid (4-0), l’entraîneur du club brésilien a tenu à avertir ses joueurs. En clair, si Botafogo se montre aussi fébrile derrière face aux champions d’Europe vendredi prochain (à 3h heure française, ndlr), le Fogão vivra une sale soirée. « Les corrections devront être faites sur vidéo, parce que c’est trois jours et que nous devons faire ces corrections pendant que la plupart des joueurs sont en train de récupérer. Il faut vraiment regarder ce qui s’est passé, ça ne doit évidemment pas arriver face un adversaire comme le PSG (…) Le fait de ne pas avoir le ballon nous a aussi conduits à ce genre de situation. En fait, nous avons dû être très prudents lorsque nous avons regardé le match du PSG aujourd’hui, c’est une grande équipe, une équipe très forte, ils ont une grande façon de jouer et d’attaquer. C’est une équipe agressive défensivement, mais elle a aussi ses moments et laisse à ses adversaires quelques moments pour attaquer et avoir le ballon. (…) Nous allons donc travailler sur ce point, en prévision d’un adversaire très difficile, où nous devrons être bien meilleurs, bien plus habiles et faire en sorte que la soirée soit presque parfaite pour affronter le Paris Saint-Germain. »

En attendant, les supporters de Botafogo ne se montrent pas spécialement optimistes. Sur les réseaux sociaux, beaucoup en appelaient à Dieu pour aider leur équipe. « Que Dieu ait pitié de Botafogo. Ce PSG ne joue pas au football. C’est quelque chose d’une autre planète. » « Mon ami. Cette équipe du PSG est tout cela et bien plus encore. Une équipe absolument dominante techniquement, tactiquement et physiquement. Attention Botafogo ! » « Et quand vient le tour de Botafogo, ils affrontent le meilleur PSG de l’histoire… c’est quoi ce truc ? » « Que Dieu ait pitié de Botafogo car le PSG n’en aura pas », sont quelques exemples de posts d’internautes brésiliens redoutant déjà le pire pour l’équipe de John Textor. Verdict vendredi dans la nuit.

