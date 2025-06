La presse européenne met la pression sur le PSG, Viktor Gyökeres a fait son choix

Le PSG est très attendu pour la Coupe du Monde des clubs

Le PSG fait son entrée en lice pour la Coupe du Monde des clubs à 21h face à l’Atlético de Madrid. Le défi qui attend Paris pour L’Équipe, le PSG a la possibilité de remporter une 5e compétition lors de ce tournoi, mais ce n’est pas un petit adversaire qui se dresse sur le chemin du Paris Saint-Germain. Au Portugal, on parle même de “Duel de Géants” pour ce match, une entrée en lice qui soulève une question pour le PSG. Après leur sacre en Ligue des champions au bout d’une très longue saison, les Parisiens ont-ils encore la motivation nécessaire pour aller au bout ? “Le début et la faim” titre L’Équipe pour illustrer ces doutes. Une analyse partagée en Espagne, “Le grand doute du PSG concerne la faim” titre AS en amont de la confrontation contre les Colchoneros. Un match qui aura tout de même une saveur de revanche pour Paris qui avait été battu par le club madrilène en phase de ligue de C1.

La suite après cette publicité

Viktor Gyökeres veut rejoindre Arsenal

S’il y a bien un attaquant qui va animer le mercato estival, c’est Viktor Gyökeres. Après une saison énorme au Sporting CP, l’attaquant sudéois aurait fait son choix : il veut aller à Arsenal. “Rejoindre United ? Vous devez blaguer !” titre le Daily Star avec toujours une pointe d’humour british. Le joueur du Sporting aurait donc snobé l’intérêt de Ruben Amorim, son ancien entraîneur, et de Manchester United pour rejoindre une équipe qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine. “Le Canonnier rejoint Arsenal pour le Sunday Express, l’équipe de Mikel Arteta tiendrait donc enfin son attaquant de pointe. Une excellente nouvelle pour les Gunners qui en auraient bien eu besoin cette saison, notamment contre le PSG en demi-finale de Ligue des Champions.

Le Barça attise les convoitises

En Catalogne, le mercato du Barça sera très animé. Quatre stars du football veulent rejoindre le Barça. “Fous à l’idée de venir” titre Mundo Deportivo. Luis Diaz, Ivan Perisic, Marcus Rashford et Nico Williams seraient motivés pour venir à Barcelone : “Ils veulent tous venir” ajoute le quotidien. Et parmi ces joueurs, Nico Williams est celui qui fait le plus parler, après l’annonce choc d’une réunion entre le club et l’agent du joueur, les médias en rajoutent une couche sur ce qu’aurait dit le joueur à Lamine Yamal : “amène moi avec toi”. Un dossier qui fait halluciner du côté de Bilbao totalement surpris par un tel revirement de situation. Sport indique qu’à Bilbao, "ils se sont frottés les yeux après la réunion avec le Barça”. Le champion d’Espagne semble avoir les faveurs de Nico Williams, encore faut-il tomber d’accord avec l’Athletic Bilbao…