Ligue 1

PSG : le départ de Marco Asensio est acté !

Par Josué Cassé
Marco Asensio avec le Paris Saint-Germain. @Maxppp

L’opération dégraissage se poursuit au Paris Saint-Germain. Si Gianluigi Donnarumma se cherche toujours une porte de sortie et que le départ de Randal Kolo Muani à la Juve a capoté, un autre indésirable va, lui, bien quitter le club de la capitale. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, Marco Asensio va rejoindre Fenerbahçe.

N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant parisien, revenu de son prêt à Aston Villa, a pris la direction dimanche soir d’Istanbul pour signer avec le club turc. L’Espagnol devrait ainsi retrouver un certain Milan Skriniar, transféré fin juillet.

