Gianluigi Donnarumma va passer sa visite médicale en Italie

Alors que les internationaux concernés par un transfert doivent trouver des solutions pour passer leur visite médicale et signer leur contrat en ce dernier jour de mercato estival, Gianluigi Donnarumma, convoqué par la sélection italienne, fait partie des joueurs concernés.

Après l’accord trouvé entre le PSG et Manchester City pour le transfert du gardien de 26 ans, ce dernier va ainsi passer sa visite médicale dans les prochaines heures en Italie, avant de signer son contrat à distance. L’opération va elle rapporter 30 millions d’euros (+ des bonus) au PSG.