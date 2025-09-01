Metz fonce sur Fodé Ballo-Touré

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet après six mois au Havre, Fodé Ballo-Touré pourrait déjà faire son retour en Ligue 1. Selon les dernières informations publiées par Le Républicain lorrain, le FC Metz pense à l’international sénégalais (16 sélections), qui a pris part à 10 rencontres avec le club normand la saison passée.

Si son arrivée se concrétise dans les prochaines heures, Ballo-Touré viendrait ainsi remplacer Matthieu Udol, parti à Lens au cours du mois de juillet. Pour rappel, l’ancien monégasque a pris part à 118 rencontres dans l’élite depuis le début de sa carrière, entrecoupée d’un passage mitigé du côté de l’AC Milan.