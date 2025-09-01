Mercato PSG : 3 cadors de Premier League ne lâchent pas Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani ne poursuivra pas sa carrière dans le Piémont. Après avoir prêté six mois la saison passée le Français de 26 ans à la Juventus, le Paris Saint-Germain a mis fin aux négociations avec le club turinois ce dimanche. La raison ? Les multiples changements opérés par la formation italienne dans la structuration du deal. Des modifications ralentissant les discussions et poussant finalement le club de la capitale à se retirer.

La suite après cette publicité

Résultat ? Le droitier d’1m87, auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues avec la Vieille Dame, se cherche toujours une porte de sortie, et ce à quelques heures de la fin du mercato estival. Conscient qu’il n’aura plus sa chance sous les ordres de Luis Enrique, le natif de Bondy reste toutefois un élément convoité.

La suite après cette publicité

Tottenham, Newcastle et Aston Villa à l’affût

Comme nous vous le révélions ces derniers mois, RKM attise les convoitises et notamment du côté de la Premier League. Des intérêts toujours bien réels. Tottenham - qui a perdu Heung-min Son et James Maddison - pourrait ainsi revenir à la charge dans les prochaines heures. Si les Spurs s’intéressent au Français depuis plusieurs semaines, ils ne sont pas les seuls.

Avec le départ à venir d’Alexander Isak du côté de Liverpool pour un montant record de 150 millions d’euros, Newcastle reste également une option envisageable. En quête de renforts offensifs, Aston Villa pourrait également passer à l’action et soumettre une offre au PSG avant la clôture. Une chose est sûre, si la prochaine destination de l’ancien Nantais demeure incertaine, cette ultime journée mercato s’annonce bouillante pour le numéro 23 des champions d’Europe en titre.