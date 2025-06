Bournemouth annonce l’arrivée d’Adrien Truffert

À 23 ans et après toute une carrière effectuée sous le maillot du Stade Rennais, Adrien Truffert avait annoncé son départ de Bretagne plus tôt ce matin. Cet après-midi, Bournemouth a annoncé comme prévu l’arrivée du latéral gauche rouge et noir. Truffert a paraphé un bail de cinq ans.

« L’AFC Bournemouth est heureux d’annoncer la signature du latéral gauche français Adrien Truffert en provenance de Rennes. Le défenseur d’origine belge rejoint les Cherries pour un contrat de cinq ans en provenance du club de Ligue 1. » Pour rappel, Truffert s’est engagé en Angleterre contre un chèque de 17 millions d’euros (13,5 M€ + 3,5 M€ de bonus difficilement atteignables).