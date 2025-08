Rennes : grosse inquiétude pour Lilian Brassier

Le Stade Rennais retient son souffle pour Lilian Brassier. Titulaire hier lors de la rencontre amicale entre le club breton et la Real Sociedad (1-1), l’ancien défenseur de l’OM a été victime d’un tacle très musclé. Son hurlement de douleur a tout de suite fait craindre le pire au staff médical rennais, pas très optimiste d’après Ouest-France.

«Ça ne sent pas bon. Je pensais que c’était un coup mais ça a craqué. Ça n’a pas gonflé, mais il a très mal et il l’a vraiment sentie craquer (sa cheville), donc ce ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. Mais on va attendre les examens pour savoir la gravité de sa blessure», avait lâché Habib Beye à chaud. C’est Anthony Rouault qui a ensuite basculé au poste de défenseur central gauche hier. L’ancien Toulousain pourrait d’ailleurs être amené à y évoluer plus longtemps que prévu, dans l’hypothèse où l’absence de Brassier se comptait en semaines.