Les joueurs et les entraîneurs pestent déjà contre la Coupe du Monde des Clubs

C’est une compétition qui suscite de nombreuses interrogations auprès des fans, mais aussi des joueurs et des entraîneurs. Cette Coupe du Monde des Clubs 2025, la première édition de ce nouveau tournoi, est donc une grosse inconnue pour beaucoup d’observateurs, entre critiques sur le calendrier surchargé, sur l’intérêt de la compétition outre le volet financier mais aussi de l’enthousiasme et la volonté de voir des clubs moins médiatisés en Europe affronter les cadors du Vieux Continent.

Le PSG a d’ailleurs plutôt bien lancé sa compétition, avec une lourde victoire 4-0 face à l’Atlético de Madrid pour son entrée en matière en terres californiennes, tout comme le Bayern en a fait de même face aux amateurs d’Auckland (10-0). Seulement, ces premiers matchs ont aussi déclenché une série d’inquiétudes auprès des joueurs et des entraîneurs participant à la compétition. Et il y a un facteur particulier qui préoccupe les clubs impliqués : la chaleur.

Des conditions difficiles

Effectivement, Luis Enrique a pris la parole après le match du PSG face aux Colchoneros, disputé à midi heure de Los Angeles, sous 32 degrés et une grosse humidité. « Ce match a été marqué par la température. L’horaire est bien pour que le match puisse être vu en Europe, mais les équipes vont souffrir », a lancé l’Espagnol. « Aux États-Unis, il fait très chaud même s’il est tôt. Je suis tout rouge (rires). Mais on essaie de s’adapter en se basant sur une bonne récupération, on a les outils pour parce qu’à ce moment de la saison les organismes sont fatigués », a pour sa part lancé Vitinha.

Une problématique qui concerne surtout les clubs qui vont jouer sur la côte ouest ainsi que dans le sud du pays. Le Real Madrid, qui débutera dans la compétition face à Al-Hilal, jouera à 15h heure locale à Miami mercredi, avec des températures prévues de 32 degrés. « Il fait très chaud. On doit être préparé, car ça va être très dur », a déjà prévenu Vinicius Jr. La FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, a aussi pris la parole. « La chaleur extrême devient un problème de santé et de sécurité de plus en plus grave dans le football professionnel », a-t-elle indiqué à la presse anglaise. Entre calendrier surchargé et conditions climatiques difficiles, les risques sont bel et bien présents pour les joueurs…

