Juventus : les débuts fracassants de Vasilije Adžić, la nouvelle pépite d’Igor Tudor

Dean Huijsen (Real Madrid), Matias Soulé (AS Roma), Koni De Winter (AC Milan), Enzo Barrenechea (Benfica), Nicolo Savona (Nottingham Forest) ou encore Samuel Mbangula (Werder Brême), la Juventus a sorti de nombreux talents au cours des dernières années grâce à son académie, la Juventus Next Gen. Néanmoins, peu ont pu rester en équipe première. On compte ainsi seulement l’ailier turc Kenan Yildiz (20 ans) qui est devenu incontournable au sein du club italien. Aperçu légèrement l’an dernier avec 9 matches disputés, Vasilije Adžić (19 ans) va tenter de l’imiter.

Arrivé très jeune en provenance du Buducnost Podgorica à l’été 2019, le milieu offensif monténégrin avait coûté 7,2 millions d’euros à la Juventus pour y terminer sa formation. Devenu depuis juin dernier international monténégrin, le droitier ne pensait pas forcément jouer cette saison du côté de Turin malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029. Ainsi, le prêt semblait être la meilleure option pour qu’il puisse progresser. Ainsi, Sassuolo, le Genoa, Palerme ou encore Braga sont venus aux nouvelles, mais la Juventus a bloqué son départ et Vasilije Adžić a démarré l’exercice au sein du club bianconero.

Un but magique dans le derby et les compliments de Tudor

Pourtant, son temps de jeu n’était pas acquis. Malgré des qualités évidentes de finition et de création, le natif de Nikšić doit faire face à une belle concurrence. Dans l’entrejeu, les options sont nombreuses avec Khéphren Thuram l’indéboulonnable, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Fabio Miretti ou Teun Koopmeiners. En concurrence avec ce dernier quand la Juventus joue en 3-5-2 et avec les ailiers Kenan Yildiz, Edon Zhegrova et Francisco Conceição quand la Vecchia Signora évolue en 3-4-2-1, Vasilije Adžić part avec un retard. Cela lui a fait manquer les deux premiers matches contre Parme (2-0) et le Genoa (1-0) où il est resté sur le banc.

Entré ce samedi en fin de match contre l’Inter Milan lors du derby, sa saison vient déjà de prendre un tournant. Alors que le score était de 3-3, il a offert la victoire aux Turinois d’un sublime missile télécommandé dans les dernières secondes du match. Un moment grandiose pour le joueur qui a laissé éclater sa joie : « c’est un véritable rêve, d’abord de jouer pour la Juve, puis de marquer le but de la victoire dans un match aussi important. Je veux prouver que je peux jouer ici, c’est mon objectif. C’est très important, car nous avons gagné le derby italien, mais nous allons prendre les matchs les uns après les autres. La Juve est le plus grand club d’Italie, et nous verrons bien ce qui se passera. Tudor a créé une mentalité. »

Un discours ambitieux pour un joueur qui rentre parfaitement dans les plans d’Igor Tudor. Ce dernier a d’ailleurs salué sa mentalité : « nous travaillons avec ce joueur parce que nous pensons qu’il est un joueur fort. Nous avons essayé de changer certaines de ses habitudes qui nous déplaisaient, et il a accepté. Il a d’énormes qualités, nous avions déjà l’idée de l’intégrer. Il a une excellente frappe, il est rapide, dynamique et humble. Il doit considérer cet objectif comme une motivation pour continuer à travailler. » Vasilije Adžić aura l’occasion de vite confirmer avec le match de la Juventus ce mardi contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions.