Neymar s’en prend au terrain synthétique après une entorse contre l’Atlético Mineiro

Dimanche soir, Neymar a été victime d’une entorse à la cheville gauche dès les premières secondes du match entre Santos et l’Atlético Mineiro (1-1), après avoir vu son pied se bloquer dans la pelouse synthétique sur un dribble. Resté au sol en se tordant de douleur, l’attaquant brésilien a toutefois pu reprendre la rencontre après l’intervention des soigneurs. Si sa blessure n’a pas été grave, elle a profondément agacé Neymar, qui s’en est pris à la surface de jeu après la rencontre.

« C’est prouvé : le synthétique, c’est de la merde », a-t-il écrit sur Instagram. Ces critiques rejoignent celles d’autres stars du championnat brésilien comme Memphis Depay, Lucas Moura, Thiago Silva ou Philippe Coutinho. Selon le numéro 10 de Santos, ces terrains modifient le rythme des matchs et altèrent la nature du football. Il avait même envisagé de ne pas participer à la rencontre de dimanche pour cette raison. « Jouer à l’Allianz (Parque) est pratiquement impossible pour moi », avait-il aussi récemment confié, qualifiant même le terrain de Palmeiras de « city stade ». Ce match contre l’Atlético Mineiro marquait sa première apparition sur une pelouse synthétique, lui qui n’a pas encore foulé les pelouses des stades de Palmeiras et de Botafogo depuis son retour au Brésil.