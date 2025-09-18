L’OL dévoile son nouveau maillot third pour la saison 2025/2026

Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais dévoile son nouveau maillot third pour la saison 2025/2026, inspiré par la culture skate lyonnaise. Conçu en collaboration avec Wallstreet, skateshop emblématique de la ville, il rend hommage aux célèbres marches de Lyon et aux teintes de ses dalles. La couleur grisâtre, les bandes rouges sur les épaules, le col gris et le logo rouge créent un subtil mélange entre tradition et modernité, tandis que des touches fluo insufflent une énergie urbaine. La signature « HDV » à l’intérieur du col rappelle l’Hôtel de Ville, spot mythique du skate local.

Cette sortie s’accompagne d’une capsule lifestyle complète avec t-shirts, sweatshirts, pantalons, casquettes et chaussures, tous inspirés par l’ADN du club et l’univers skate. Les joueurs porteront ce maillot pour la première fois lors du match entre l’OL et Angers SCO au Groupama Stadium le 19 septembre. La nouvelle tenue adidas est déjà disponible.