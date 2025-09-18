Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

L’OL dévoile son nouveau maillot third pour la saison 2025/2026

Par Allan Brevi
1 min.
Maillot Third OL @Maxppp

Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais dévoile son nouveau maillot third pour la saison 2025/2026, inspiré par la culture skate lyonnaise. Conçu en collaboration avec Wallstreet, skateshop emblématique de la ville, il rend hommage aux célèbres marches de Lyon et aux teintes de ses dalles. La couleur grisâtre, les bandes rouges sur les épaules, le col gris et le logo rouge créent un subtil mélange entre tradition et modernité, tandis que des touches fluo insufflent une énergie urbaine. La signature « HDV » à l’intérieur du col rappelle l’Hôtel de Ville, spot mythique du skate local.

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
Du béton au gazon.

Notre troisième maillot rend hommage à ceux qui ont façonné la ville et son énergie brute.

Football 🤝 Skate

Disponible ici ⤵️
Voir sur X

Cette sortie s’accompagne d’une capsule lifestyle complète avec t-shirts, sweatshirts, pantalons, casquettes et chaussures, tous inspirés par l’ADN du club et l’univers skate. Les joueurs porteront ce maillot pour la première fois lors du match entre l’OL et Angers SCO au Groupama Stadium le 19 septembre. La nouvelle tenue adidas est déjà disponible.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier