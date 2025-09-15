Ligue des Champions : Madrid a ciblé le danger numéro 1 de l’OM

Après une saison 2024/2025 sans coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille est de retour sur la scène continentale. Pour son retour, le club phocéen s’est même offert le droit de retrouver la prestigieuse Ligue des Champions. Et comme cela ne suffisait pas, les hommes de Roberto De Zerbi auront le privilège de débuter leur campagne de C1 par un déplacement chez le Real Madrid, l’équipe emblématique de la compétition. Sur le papier, pas grand-monde ne voit les vice-champions de France l’emporter au Bernabéu. Surtout face à une équipe leader du classement de Liga portée par un Kylian Mbappé déjà en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat (4 réalisations).

La suite après cette publicité

Pourtant, pas question pour les Madrilènes de prendre l’OM à la rigolade. Dans la capitale espagnole, les observateurs ont d’ailleurs repéré le principal danger de cette formation phocéenne. Sans surprise, Mason Greenwood a été ciblé comme l’élément à surveiller de près pour s’éviter toute désillusion. Il faut dire que l’Anglais a sorti une saison 24/25 de belle facture en terminant co-meilleur artilleur de la Ligue 1 avec Ousmane Dembélé (22 buts, 6 passes décisives. Une belle copie confirmée par un début de saison 25/26 ponctué par 2 buts et 3 offrandes en 4 matches. Pour les Madrilènes, il ne faut donc pas chercher très loin.

La suite après cette publicité

«L’autre jour, pendant l’entrainement, il a sorti une passe transversale que personne n’avait vue venir»

« La menace c’est Greenwood. L’Anglais est la tête d’affiche de l’attaque de Marseille. (…) Son objectif est désormais de créer la surprise dans le temple blanc contre le Real Madrid. Pour cela, il aura besoin de la meilleure version de sa grande star, Mason Greenwood, qui a marqué vendredi et retrouvé son meilleur niveau, redonnant ainsi confiance à De Zerbi. (…) Parfois exaspérant, à tel point qu’il a même été relégué au second plan pendant plusieurs périodes de la saison dernière. Greenwood est la figure de proue de Marseille. Dans une équipe très exigeante, l’Anglais est la principale menace offensive pour tenter de réaliser l’impossible pour une équipe française, à savoir gagner au Santiago Bernabéu », peut-on lire dans les colonnes de AS. De son côté, Marca parle de l’Anglais comme de la « référence » de l’OM et surlonge que l’ancien Mancunien est en train de le prouver sur le terrain. D’ailleurs, le quotidien espagnol a pu s’entretenir avec Pablo Longoria. L’occasion pour le président marseillais de confier tout le bien qu’il pense de son attaquant.

« Il a un talent extraordinaire. J’ai eu la chance de travailler dans de grands clubs et je n’ai jamais eu la possibilité de travailler avec un joueur avec un talent naturel aussi grand que Mason. Il fait des choses que le reste de l’équipe ne sait pas faire. L’autre jour, pendant l’entrainement, il a sorti une passe transversale que personne n’avait vue venir. Je ne sais pas comment il est capable de faire ce que personne n’avait vu. Nous n’avions aucune intention de le vendre. Beaucoup de rumeurs, mais souvent peu de vérité avec tous les joueurs de ce niveau. Il n’y a eu aucune offre officielle sur la table. Nous voulons voir jusqu’où il ira avec de la stabilité après deux ans passés avec nous. » Mason Greenwood saura-t-il répondre présent sur le terrain ? Réponse demain soir.