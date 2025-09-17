Ligue des Champions : l’OM a fait vriller Dani Carvajal

Hier soir, Dani Carvajal a vu rouge. Remplaçant au coup d’envoi de la rencontre opposant le Real Madrid à l’Olympique de Marseille lors de la 1ère journée de cette nouvelle campagne de Ligue des Champions (2-1), l’international espagnol a dû entrer en jeu très rapidement après la blessure de Trent Alexander-Arnold à la 4e minute. Très vite, le latéral droit a été mis en difficulté, surpris par la vitesse de ses adversaires. Mais le joueur âgé de 33 ans a utilisé son expérience et son vice pour défendre. En revanche, il n’a pas utilisé sa tête quand il a donné un coup de tête au visage de Geronimo Rulli.

La suite après cette publicité

Carvajal a vu rouge

AS explique que le portier de l’OM aurait insulté le Madrilène. De son côté, Rulli a donné sa version des faits : « c’était un moment du match. Le joueur était seul, et j’avançais avec ma main pour appeler un coéquipier afin qu’il vienne le couvrir. Puis il m’a retiré la main. On a commencé à se disputer, et il est venu et m’a donné un coup de tête du bas vers le haut du nez, peut-être à cause de la différence de taille. Je n’ai pas exagéré, et il a tout de suite compris qu’il avait fait une erreur, c’est tout. Mais mon nez va bien ; j’avais mal, mais tout allait bien.»

La suite après cette publicité

Après consultation de l’assistance vidéo, l’Espagnol a été exclu et a laissé son équipe en infériorité numérique à la 72e minute. De l’autre côté des Pyrénées, son geste n’est pas passé. Carvajal a attaqué Rulli. Un coup de tête du défenseur. Le gardien est resté au sol en raison de la douleur, la VAR a appelé l’arbitre et tout s’est terminé par un carton rouge pour Carvajal à la 72e minute, a écrit Mundo Deportivo. De son côté, AS a lâché: «Carvajal a commis une erreur, enfonçant sa tête dans la pommette de Rulli, laissant son équipe à dix. Une erreur imprudente. Madrid était en train de renverser la situation après un match pourtant bien commencé.»

Weah et l’OM l’ont fait souffrir

Le média madrilène lui a d’ailleurs donné la note de 2 en ajoutant : «il a commis une erreur indigne de son expérience… et d’un capitaine. À 1-1, il a décoché une tête sur Rulli, laissant l’équipe à dix et mettant le match en péril. Il est le premier à savoir qu’il a commis une erreur. Mais il l’a fait. Et cela aurait pu lui coûter cher.» Sport lui a mis un 3 et a précisé : «il est entré sans s’échauffer suite à la blessure de Trent Alexander-Arnold. Lors de sa première rencontre avec Weah, l’attaquant a décoché une frappe qui a failli devenir le premier but de Marseille. Lors de la seconde période, il a touché Weah d’un coup qui l’a laissé au sol. Voilà les vices et les vertus du capitaine, contraint de revenir dans le onze de départ. Il a affronté Rulli, commettant une erreur indigne de son expérience, mais conforme au tempérament dont il a fait preuve pendant le match.»

La suite après cette publicité

Marca a aussi évoqué l’erreur de Carvajal, qui risque gros. «Le capitaine a laissé son rôle de côté dans une action tendue avec Rulli. D’abord, il y a eu un échange de mots, puis le coup de tête. Le gardien est tombé au sol et l’arbitre, après vérification dans le VAR, a montré le rouge direct. L’agression expose Carvajal à une sanction minimale de trois matches, comme le prévoit l’article 15.1 e) du Règlement disciplinaire de l’UEFA.» Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Xabi Alonso, qui doit aussi se passer de Trent Alexander-Arnold, sorti sur blessure. Le coach a été invité à s’exprimer au sujet du rouge donné au vétéran Carvajal. «L’expulsion était évitable de notre part, c’est dommage, et il faudra en parler.» Toute l’Espagne ne fait que ça depuis hier soir.