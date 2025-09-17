OL : Paulo Fonseca annonce 2 forfaits face à Angers

Dimanche dernier, l’OL a clôturé la 4e journée de Ligue 1 par un déplacement à Rennes. Mais les Gones se sont inclinés 3 à 1 lors d’une rencontre marquée par des polémiques liées à l’arbitrage. Cette semaine, les Lyonnais ouvrent le bal lors de la 5e journée. Ils vont accueillir Angers vendredi soir au Groupama Stadium. Mais Paulo Fonseca devra faire sans deux joueurs.

Face à la presse ce mercredi matin, le technicien portugais a confirmé le forfait de Rémy Descamps, blessé à la main. Il a également précisé qu’Abner manquera à l’appel. «Nous n’aurons pas Rémy. Il s’est blessé sur le premier but de Rennes. Aujourd’hui, Abner a eu un problème aux adducteurs à l’entraînement. Tous les autres sont opérationnels.» Il faudra également faire sans Tyler Morton, expulsé contre Rennes et qui va être fixé aujourd’hui sur sa sanction.