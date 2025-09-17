Menu Rechercher
Real Madrid : coup dur pour Trent Alexander-Arnold

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Real Madrid 2-1 Marseille

« Ce n’est pas aussi grave que nous le pensions, mais nous devons attendre. » Suite à la sortie sur blessure de Trent Alexander-Arnold dès la 4e minute contre l’OM (2-1), Xabi Alonso se voulait rassurant pour le défenseur anglais. Malheureusement pour le coach du Real Madrid, TAA est sérieusement blessé.

Real Madrid C.F.
Parte médico de Trent.
«Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Trent Alexander-Arnold par le service médical du Real Madrid, une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche a été diagnostiquée. Son état sera réévalué prochainement», indique le communiqué. Une absence entre six et huit semaines serait évoquée.

Pub. le - MAJ le
