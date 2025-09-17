Real Madrid : coup dur pour Trent Alexander-Arnold

« Ce n’est pas aussi grave que nous le pensions, mais nous devons attendre. » Suite à la sortie sur blessure de Trent Alexander-Arnold dès la 4e minute contre l’OM (2-1), Xabi Alonso se voulait rassurant pour le défenseur anglais. Malheureusement pour le coach du Real Madrid, TAA est sérieusement blessé.

«Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Trent Alexander-Arnold par le service médical du Real Madrid, une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche a été diagnostiquée. Son état sera réévalué prochainement», indique le communiqué. Une absence entre six et huit semaines serait évoquée.