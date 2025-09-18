Menu Rechercher
Ligue 1

Nantes : Anthony Lopes cartonne Quentin Merlin et Valentin Rongier

Par Jordan Pardon
1 min.
Valentin Rongier avec Rennes. @Maxppp
Nantes Rennes
Le FC Nantes reçoit son rival du Stade Rennais ce samedi à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Et avant-même le coup d’envoi de la rencontre, il y a de l’électricité dans l’air. Présent en conférence de presse ce jeudi, Anthony Lopes a en effet taclé Valentin Rongier et Quentin Merlin, eux qui ont rejoint Rennes cet été après avoir passé l’entièreté de leur formation chez les Canaris.

«C’est leur problème. Chaque joueur est différent et a sa mentalité. J’ai des valeurs qui me sont propres. Ils ont fait leur choix, c’est leur problème», a commenté le Portugais de 34 ans.«Internet, ça reste, les réseaux, ça reste», a-t-il ajouté concernant les chambrages de Rongier à l’époque (il avait comparé les Rennais à des chèvres). «Quand on fait certaines choses, il faut les assumer, c’est tout. Certains comprennent, d’autres ne comprennent pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas.»

Pub. le - MAJ le
