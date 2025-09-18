Real Madrid : Rodrygo se lâche sur son avenir

Après le choc contre l’OM (2-1) pour la première journée de Ligue des Champions mardi soir, Rodrygo a fait le point sur les rumeurs de départ qui ont animé son été. Le joueur de la Casa Blanca s’est expliqué pour AS : « le mercato d’été ? J’y suis habitué. Chaque année, on me dit que je pars. Chaque semaine, j’étais dans une équipe différente. Je plaisantais avec mes parents et je leur disais : regardez, c’est ma nouvelle équipe. Je savais que je voulais rester ici, à la maison. » Alors que son nom avait circulé du côté d’Arsenal, Manchester City, Chelsea ou même en Arabie saoudite, Rodrygo a confirmé qu’il a toujours voulu rester au Real, prêt à se concentrer sur la saison et les ambitions européennes du club.

Pourtant, Rodrygo ne semblait pas entrer dans les plans de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso : un seul match disputé en Coupe du Monde des Clubs et une seule titularisation en Liga. La star du Real Madrid n’a toujours pas inscrit le moindre but, mais a été titularisée à la place de Vinicius contre Marseille. Une gestion encore difficile à comprendre.