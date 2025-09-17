Un ancien joueur du RC Lens est mort à 41 ans

Le RC Lens est en deuil. Hier soir, les Sang et Or ont annoncé le décès d’un de leurs anciens joueurs. Il s’agit de l’ancien milieu de terrain international serbe Dejan Milovanovic. Ce dernier avait évolué sous les couleurs lensoises entre 2008 et 2010. Il a été victime d’une crise cardiaque lors d’un match de vétérans de l’Étoile Rouge Belgrade.

«Le Racing a appris avec une profonde émotion la disparition brutale de Dejan Milovanović, survenue ce mardi à l’âge de 41 ans. Sang et Or entre 2008 et 2010, le milieu de terrain serbe a porté la tunique lensoise à 47 reprises. À sa famille et à ses proches, le club adresse ses plus sincères condoléances», a indiqué le club artésien.