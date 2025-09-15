Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue des Champions

LdC : le groupe du Real Madrid face à l’OM avec deux grosses surprises

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL +
Real Madrid Marseille Voir sur CANAL+

Le groupe du Real Madrid pour le premier match de Ligue des Champions de la saison est tombé. Pour son choc face à l’Olympique de Marseille, Xabi Alonso vient de convoquer un groupe de 23 joueurs, avec deux grosses surprises.

La suite après cette publicité
Real Madrid C.F. 🇫🇷
📋✅ Voici les joueurs convoqués pour le match !
🆚 @OM_Officiel
Voir sur X

Absent des terrains depuis le début de la saison, Eduardo Camavinga sera bien présent sur le banc de touche demain, au Bernabéu. Enfin, Jude Bellingham est, lui aussi, présent alors qu’il était censé revenir vers la mi-octobre. Pour rappel, l’OM sera privé de Nayef Aguerd et d’Hamed Junior Traoré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Eduardo Camavinga
Jude Bellingham

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga
Jude Bellingham Jude Bellingham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier