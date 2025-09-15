LdC : le groupe du Real Madrid face à l’OM avec deux grosses surprises

Le groupe du Real Madrid pour le premier match de Ligue des Champions de la saison est tombé. Pour son choc face à l’Olympique de Marseille, Xabi Alonso vient de convoquer un groupe de 23 joueurs, avec deux grosses surprises.

La suite après cette publicité

Absent des terrains depuis le début de la saison, Eduardo Camavinga sera bien présent sur le banc de touche demain, au Bernabéu. Enfin, Jude Bellingham est, lui aussi, présent alors qu’il était censé revenir vers la mi-octobre. Pour rappel, l’OM sera privé de Nayef Aguerd et d’Hamed Junior Traoré.