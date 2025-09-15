Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM : un nouveau joueur forfait face au Real Madrid

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Demain soir, c’est le retour de la Ligue des Champions. Et ça va démarrer fort pour l’Olympique de Marseille, qui va défier le Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu. Les Phocéens devront faire sans Nayef Aguerd, qui doit suivre un protocole commotion après avoir subi un choc involontaire avec un adversaire vendredi face à Lorient. Mais il n’est pas le seul joueur qui devrait manquer à l’appel.

Selon RMC Sport, Roberto De Zerbi va également devoir se passer des services d’une autre recrue estivale, à savoir Hamed Junior Traoré. Ce dernier, qui était diminué face aux Merlus, n’a pas pris part à la séance d’entraînement de l’OM hier en raison d’une lésion à la cuisse. Nos confrères assurent que son forfait est acté.

Pub. le - MAJ le
