OM : un nouveau joueur forfait face au Real Madrid

Demain soir, c’est le retour de la Ligue des Champions. Et ça va démarrer fort pour l’Olympique de Marseille, qui va défier le Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu. Les Phocéens devront faire sans Nayef Aguerd, qui doit suivre un protocole commotion après avoir subi un choc involontaire avec un adversaire vendredi face à Lorient. Mais il n’est pas le seul joueur qui devrait manquer à l’appel.

Selon RMC Sport, Roberto De Zerbi va également devoir se passer des services d’une autre recrue estivale, à savoir Hamed Junior Traoré. Ce dernier, qui était diminué face aux Merlus, n’a pas pris part à la séance d’entraînement de l’OM hier en raison d’une lésion à la cuisse. Nos confrères assurent que son forfait est acté.