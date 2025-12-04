CdF : le cri du coeur de Saint-Cyr… prêt à laisser sa recette à l’OL

C’est l’un des duels les plus déséquilibrés de ces 32es de finale de Coupe de France. Club de Régional 1, Saint-Cyr/Collonges-au-Mont-d’Or affrontera l’OL mi-décembre… sauf que le mystère reste entier autour du stade qui accueillera cette rencontre. Depuis plusieurs jours, le club amateur remue ciel et terre en espérant pouvoir la jouer dans un grand stade, de préférence au Groupama Stadium, ou à Gerland (la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est mitoyenne à la ville de Lyon).

Problème : beIN Sports souhaite que la rencontre se tienne le dimanche soir, plutôt que le vendredi au Groupama Stadium. L’option envisagée par le diffuseur ne fait pas les affaires de l’OL (cela engendrerait des coûts supplémentaires pour le club), qui était prêt à jouer le vendredi. Hier soir, le club amateur de Saint-Cyr a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux pour lancer un appel «à la raison, à la solidarité et à l’esprit du football», se disant même prêt à laisser sa recette à l’OL.

Le communiqué complet

«Chers supporters, chers partenaires, chers amis du football, si je prends la parole aujourd’hui, c’est le cœur lourd mais avec une immense sincérité. Notre club, le FC Saint-Cyr, vit un moment historique : une rencontre de Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais, un géant du football français. Pour un club amateur comme le nôtre, c’est un rêve, un honneur, une fierté pour tout un village. C’est ce genre d’instant qui fait battre le football, le vrai, celui qui rassemble. Mais aujourd’hui, ce rêve se retrouve fragilisé par une situation qui, je dois l’avouer, nous dépasse. Nous avons longuement échangé avec l’Olympique Lyonnais.

Le club souhaite que la rencontre se déroule le vendredi 19 décembre au Groupama Stadium. Et nous tenons à le dire clairement : nous sommes totalement d’accord avec cette proposition. Jouer dans un stade pareil serait une chance incroyable pour nos joueurs, nos bénévoles, nos familles et l’ensemble de nos supporters. Cependant, un obstacle majeur se dresse devant nous. Le diffuseur BEIN Sport souhaite programmer cette rencontre le dimanche à 21h, créneau de la grande affiche du week-end. À leurs yeux, cette rencontre représente tout ce que la Coupe de France a de plus beau : un club amateur qui affronte un club professionnel, David contre Goliath, le football populaire face au football d’élite. Et nous comprenons cette vision.

Mais l’Olympique Lyonnais refuse de jouer ce match le dimanche, en raison des coûts supplémentaires qu’une telle organisation engendrerait. Nous nous retrouvons ainsi, pour le dire poliment, entre deux chaises. On nous demande de trouver un terrain de repli ce soir à 21h, alors même que nous avons jusqu’à demain 16h pour en proposer un. Et à cette heure-ci, je dois être honnête : nous sommes incapables de trouver une solution viable. C’est pourquoi aujourd’hui, j’en appelle à la raison, à la solidarité et à l’esprit du football.

J’en appelle à l’Olympique Lyonnais.

J’en appelle à BEIN Sport.

J’en appelle à tous ceux qui croient encore en la magie populaire de la Coupe de France.

Notre demande est simple et sincère : pouvoir disputer cette rencontre dans un grand stade, digne de l’événement, digne de l’effort de nos joueurs, digne du parcours de notre club. Le Groupama Stadium serait idéal, et si cela est impossible, le stade de Gerland pourrait également être une solution.

Et pour montrer à quel point notre volonté est profonde, sincère et dénuée d’arrière-pensée, nous tenons à le dire publiquement : nous, modeste club de R1, sommes même prêts à laisser l’intégralité de la recette du match au grand Olympique Lyonnais, afin qu’il ne creuse pas davantage sa dette.

Un geste qui traduit simplement notre générosité et surtout notre amour du jeu, bien au-dessus de toute considération financière. Ce que nous voulons, ce que nous demandons, ce que nous espérons, c’est simplement vivre ce moment comme il mérite d’être vécu. Sans conflit. Sans tension. Avec respect, passion et enthousiasme.

Ce match représente bien plus qu’un 32ème de Coupe de France. Il représente nos valeurs : le bénévolat, la passion, les sacrifices du quotidien, les rêves des enfants, les émotions des familles, et cette fierté immense de porter les couleurs d’un club qui se bat avec le cœur. Alors, s’il vous plaît. Pour nos joueurs. Pour nos supporters. Pour notre club.

Pour ce que symbolise la Coupe de France. Trouvons une solution. Trouvons une entente. Trouvons un chemin commun.

Le FC Saint-Cyr a toujours avancé avec humilité, courage et amour du football. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin que le football, dans son ensemble, se montre à la hauteur de ses plus belles valeurs.

Avec respect, émotion et espoir, Le Président du FC Saint-Cyr-Collonges.»