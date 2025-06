Quelle suite pour les joueurs prometteurs du Congo U20

Invité surprise du Tournoi de Toulon, le Congo U20 de Julien Mette a fait mieux que se défendre avec notamment une victoire face au Panama (1-0) et un match nul face au Mexique (3-3). Une compétition qui a permis à certains joueurs de se mettre en évidence en étant performant. Si Abdallah Mbemba (Le Havre) est pisté par Bologne et le Benfica, d’autres talents de la sélection formés en France sont également ciblés par des clubs professionnels, Kimi Gandziri (FC Metz), César Obongo (Dijon) ou encore Jérémy Mounsesse (OL) qui ont disputé 3 des 4 rencontres du Congo à Toulon.

Le milieu de terrain messin de 19 ans est suivi en Belgique et en Ligue 2. La deuxième division tricolore et la Belgique suivent également César Obongo latéral droit du DFCO dont la situation contractuelle suscite de l’intérêt. Enfin, le défenseur central, qui a disputé 23 matches de N3 avec l’OL, est proche d’Anderlecht mais est suivi en Suisse et en France.