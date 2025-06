Franco Mastantuono va disputer la Coupe du monde des Clubs avec River Plate

C’est l’un des transferts les plus excitants de l’été alors qu’il vient d’être officialisé. En effet, ce vendredi, le Real Madrid a annoncé l’arrivée de Franco Mastantuono pour les six prochaines saisons. Une recrue intrigante pour un joueur annoncé comme l’un des plus gros cracks du monde à 17 ans. Mais alors que la presse espagnole expliquait que l’Argentin était parti pour être titulaire avec Xabi Alonso, l’incertitude régnait quant à sa présence avec les Merengues pour la Coupe du monde des Clubs.

Dans leur communiqué, les Madrilènes ont donc vendu la mèche. En effet, Mastantuono va disputer la Coupe du monde des Clubs avec River Plate comme l’expliquent subtilement les Madrilènes dans leur communiqué : «le Real Madrid CF annonce que Franco Mastantuono sera un joueur de notre club pour les six prochaines saisons, du 14 août 2025 au 30 juin 2031.» Vous l’aurez compris, comme la CDM des clubs débute ce week-end, le milieu offensif ne sera pas présent dans les rangs madrilènes pour le tournoi.