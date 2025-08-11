Menu Rechercher
PSG : le coach de Bournemouth confirme pour Illia Zabarnyi

Illia Zabarnyi sera bientôt un joueur du Paris Saint-Germain. Après avoir trouvé un accord avec Bournemouth sur les bases d’un transfert estimé à 63 M€ hors bonus, le club de la capitale a accueilli le défenseur ukrainien hier à Paris afin de lui faire passer la traditionnelle visite médicale.

De son côté, l’entraîneur des Cherries, Andoni Iraola a confirmé à la BBC Radio que son joueur avait bien rejoindre les Rouge et Bleu. « Vous me connaissez, je déteste ce mois-ci. Il se passe beaucoup de choses. Zaba n’a pas joué lors de nos deux derniers matchs, mais ce n’est pas officiel, donc nous devons attendre. Je pense que ça va se faire, mais nous devons attendre que tout soit signé et officiel ». Patience donc.

