Barça : la chanteuse Nicki Nicole aperçue en tribune avec le maillot de Lamine Yamal

Dimanche soir, tandis que le FC Barcelone dominait largement Côme pour remporter le Trophée Joan Gamper (5-0), lors de son dernier match de préparation, l’attention de certains s’est également portée sur les tribunes du stade Johan Cruyff, où se trouvait Nicki Nicole, vêtue d’un maillot de Lamine Yamal, rapporte Sport.

La suite après cette publicité

Par sa présence en zone VIP aux côtés de plusieurs amis, la chanteuse argentine, qui entretient une amitié étroite avec le jeune crack espagnol, a relancé les spéculations sur une éventuelle relation entre elle et Yamal. Nicki Nicole avait déjà été aperçue à l’anniversaire privé de la star du Barça. Cette complicité suscite l’intérêt des fans et a généré de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, Yamal a, une fois de plus, impressionné en inscrivant un doublé.