Walter Benitez va s’engager avec Crystal Palace

La saison prochaine, Crystal Palace devrait disputer la Ligue Europa. Qualifié après son sacre en FA Cup, le club londonien pourrait toutefois être privé d’Europe à cause de l’OL, car les deux clubs appartiennent à la galaxie Eagle et que Lyon est prioritaire sur la formation anglaise en raison de sa qualification via le championnat. Et alors que seule une vente des parts de John Textor au sein du capital des pensionnaires de Selhurt Park permettrait de mettre fin à cet imbroglio, Palace travaille sur son mercato en se préparant à l’Europe.

Pour ce faire, le club de la capitale souhaite se renforcer au poste de gardien. Selon les dernières informations de The Athletic, l’heureux élu devrait être Walter Benitez. Au PSV Eindhoven depuis 2022 après un passage réussi à Nice, le gardien argentin de 32 ans devrait signer avec les Eagles après sa visite médicale qui a lieu ce vendredi.