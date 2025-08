La tension monte entre l’OGC Nice et Evann Guessand !

Quel avenir pour Evann Guessand ? Pour l’heure, difficile de le dire mais l’international ivoirien (10 sélections, 1 but) se rapproche plus que jamais de la sortie. «Tant qu’il est là, je le considère comme un joueur de l’effectif et on travaille pour qu’il soit performant. En sachant qu’il se dirige vers un départ à 90 %», avait d’ailleurs assuré Franck Haise, questionné sur l’avenir de son protégé. Un discours allant dans le sens de celui tenu par son directeur sportif, Florian Maurice.

La suite après cette publicité

Interrogé le 25 juillet dernier sur le futur du natif d’Ajaccio, le dirigeant des Aiglons laissait, lui aussi, planer le doute. «J’aimerais (le conserver, ndlr). Vraiment, parce que je l’apprécie beaucoup. Rien n’est impossible. Le football est parfois bizarre, mais ça me semble difficile. Aujourd’hui, il est là. On verra». Il faut dire que depuis le début du mercato estival, Evann Guessand suscite bon nombre de convoitises. Dans le viseur de Villarreal, le droitier d’1m88 est surtout suivi par le Neom SC, promu en Saudi Pro League et bien décidé à enflammer le marché.

La suite après cette publicité

Guessand ne veut pas entendre parler de l’Arabie saoudite !

Problème ? Le joueur - qui sort d’une saison à 13 buts et 10 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues - n’est lui clairement pas emballé à l’idée de rejoindre l’Arabie saoudite. Un choix qui ne manque pas de crisper les hautes sphères du Gym puisqu’un transfert estimé à 30 millions d’euros semblait d’actualité. Séduit par l’offre de Neom, Nice espérait donc conclure ce deal rapidement et continuait d’avancer sur le remplaçant de l’ancien Nantais.

Selon les dernières informations de Nice-Matin, Evann Guessand privilégierait davantage un départ vers l’Angleterre ou l’Allemagne. Le média local précise, à ce titre, que des discussions sont d’ores et déjà en cours avec Crystal Palace, bien qu’aucune offre n’ait encore été transmise. Reste désormais à savoir si le joueur et le board des Aiglons parviendront à se mettre d’accord. Au risque de provoquer un gros clash avant le début de la saison (Nice accueillera Toulouse le 16 août prochain).