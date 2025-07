LdC : toujours pas de diffuseur pour Nice - Benfica

Comme le LOSC il y a un an, Nice est dans le flou total concernant la diffusion de son tour préliminaire de Ligue des Champions face à Benfica. À une semaine de son match aller à l’Allianz Riviera (le 6 août, et le retour le 12 au Portugal), le club azuréen n’a effectivement toujours pas de diffuseur.

La suite après cette publicité

Comme l’explique le journal L’Équipe, cette rencontre ne fait pas partie du contrat Ligue des Champions de Canal+, contrairement aux barrages. Aucun diffuseur ne s’est pour le moment manifesté concrètement pour l’accueillir. L’année dernière, le choc entre Lille et Fenerbahçe avait connu le même sort, avant d’être finalement retransmis sur les chaînes Twitch et YouTube de RMC Sport, et sur les chaînes locales BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.