Nathan Zézé quitte Nantes et s’engage avec NEOM !

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Le FC Nantes est tombé d’accord avec le club saoudien de NEOM pour le transfert de Nathan Zézé pour plus de 20 millions (20 % sur plus value à la revente). Le jeune défenseur français de 20 ans, courtisé par Villarreal et en Premier League, a finalement accepté le contrat XXL du géant saoudien.

«Nathan Zézé quitte le FC Nantes. Le FC Nantes et Neom SC ont trouvé un accord pour le transfert définitif du défenseur formé à la Jonelière. Le meilleur pour la suite de ta carrière, Nathan», précise le communiqué de la formation nantaise.