Lens : accord avec le Panathinaïkos pour le prêt de Zaroury

Une saison et puis s’en va. Recruté l’été dernier à Burnley contre 5 millions d’euros, le jeune international marocain Anass Zaroury espérait bien passer un cap dans sa carrière en rejoignant le RC Lens. Utilisé à 28 reprises en Ligue 1 par Will Still, il s’était illustré avec 2 buts et 3 passes décisives et notamment ce but sensationnel face à l’OL. Mais visiblement pas suffisamment pour impressionner Pierre Sage, coach de l’OL à ce moment-là, et désormais coach du RC Lens.

Le technicien français ne compte pas sur l’attaquant de 24 ans. Et alors que le RC Lens n’avait pas spécialement prévu de s’en séparer cet été, la direction a donc dû lui trouver une porte de sortie. Selon nos informations, c’est désormais le cas. Un accord a été trouvé entre Lens et le Panathinaikos pour un prêt avec option d’achat d’environ 3 millions d’euros. L’option d’achat est automatique en fonction du classement du Pana à l’issue de la saison. Le Marocain se rapproche donc d’un départ vers le club grec.