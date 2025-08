Newcastle en plein dilemme pour Alexander Isak

La bataille est officiellement lancée entre Newcastle et Liverpool au sujet d’Alexander Isak, avec une première offre stratosphérique refusée par les Magpies, qui n’ont aucune envie de perdre leur buteur providentiel, l’homme sur qui ils projetaient leurs plus grands espoirs. Mais voilà, Newcastle est bien obligé d’admettre, avec difficulté, que l’attaquant suédois fait le forcing pour changer d’écurie, puisqu’il est même parti s’entraîner seul du côté de son ancien club, la Real Sociedad. La pilule a du mal à passer pour un club qui a mis en avant son côté familial, dans le vestiaire, malgré son richissime propriétaire. C’est aussi pour cela que certains joueurs digèrent mal la tournure prise par les événements.

L’autre raison de l’agacement actuel de la direction, c’est la mauvaise gestion du dossier Isak, certes encore lié jusqu’en 2028, ce qui aurait dû repousser toute idée de départ. Mais l’été dernier, alors que le joueur espérait une revalorisation, la direction de l’époque, dont Paul Mitchell, ont décidé de ne pas donner suite, appuyé sur ce contrat encore assez long et surtout refroidi à l’idée de se mettre dans le rouge vis-à-vis du PSR (le Profit and Sustainibility Rules, le fair-play financier anglais). Une erreur, selon le regard porté aujourd’hui sur le dossier.

Des échecs depuis le début du mercato estival

Newcastle est d’autant plus échaudé qu’il a échoué jusqu’à présent à recruter un avant-centre de qualité. Car le plan de base était d’en recruter un attaquant supplémentaire, pour épauler Isak, avant de lui succéder à moyen terme, dans un an ou deux. Les deux premières pistes, Liam Delap et João Pedro, ont filé à Chelsea, tandis qu’Hugo Ekitike a été chipé par Liverpool. Résultat, ils se retrouvent le bec dans l’eau, et avec la perspective du départ d’Isak, doivent se trouver deux buteurs après avoir échoué à en recruter un seul…

Point positif, ils devraient bénéficier de liquidités abondantes en vendant Isak, puisqu’ils réclament 172 M€ pour le céder. Ce qui en ferait la 3e plus grosse vente de l’histoire du football, derrière Neymar et Kylian Mbappé. Cela offrirait un grand bol d’air frais aux dirigeants quant au PSR, qui prend en compte les 3 dernières années dans le calcul du déficit autorisé. La saison 2021-2022, où Newcastle affichait plus de 80 M€ de pertes, ne sera plus comptabilisée, et la vente d’Isak ferait basculer dans le vert les comptes du club, leur permettant ainsi de dépenser plus largement.

Reste à savoir de quelle manière, puisque ces dernières années ont prouvé qu’un club réalisant une grande vente n’avait aucune garantie de trouver son bonheur dans la foulée. On pense au FC Barcelone, qui avait tenté de remplacer Neymar avec Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho pour un succès très relatif. Il faudra surtout trouver les bons profils, alors que les noms de Benjamin Sesko et Morgan Rogers reviennent régulièrement dans les colonnes anglaises. Mais là encore, la concurrence rôde, et Newcastle en a fait l’amère expérience ces dernières semaines, il n’est pas toujours la destination privilégiée par les joueurs…