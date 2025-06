PSG : retournement de situation pour un dossier prioritaire

Le 31 mai dernier à Munich, le Paris Saint-Germain a remporté la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter (5-0). Depuis, tout s’est enchaîné pour les champions d’Europe. Certains éléments ont rejoint leur sélection nationale avant de s’envoler pour les États-Unis afin de participer à la Coupe du Monde des Clubs organisée par la FIFA. En parallèle, les pensionnaires du Parc des Princes ont commencé à avancer sur leur mercato. Et ce n’est pas un secret, l’une des priorités est de recruter un défenseur central pour commencer à préparer l’avenir puisque Marquinhos prend de l’âge.

Comme révélé en exclusivité sur notre site, le profil d’Ilya Zabarny (Bournemouth) plaît beaucoup en interne. L’Ukrainien, qui a déjà échangé avec Luis Enrique, souhaite rejoindre la capitale française. Dans le même temps, Le Parisien et AS ont indiqué que le PSG est aussi séduit par Mario Gila. Une information confirmée par la Gazzetta dello Sport, qui a récemment expliqué que le club français pousse pour recruter le joueur de 24 ans et qu’il a même offert 35 M€. Le média au papier rose a aussi précisé que Gila pencherait pour Paris, lui qui a aussi été lié à Manchester City et au Bayern Munich.

Le dossier Gila prend une nouvelle tournure

Voilà où nous en étions il y a une semaine. Ce vendredi, le Corriere dello Sport donne des nouvelles fraîches sur ce dossier. En effet, on apprend que Maurizio Sarri, qui est revenu sur le banc romain, compte sur lui. Pourtant, lors de leur récente collaboration, le coach italien n’était pas satisfait de Gila, qu’il estimait encore trop tendre pour évoluer au plus haut niveau. Mais Sarri a été convaincu par ce qu’il a vu du joueur ces derniers mois et c’est lui qui tranchera avec le club concernant les départs dans l’effectif. Dans le même temps, le CdS ajoute que le défenseur espagnol pense toujours à un départ cet été.

Il s’imagine rejoindre un club de Liga ou de Premier League, où Chelsea et Brighton sont venus aux nouvelles. Le média transalpin révèle aussi qu’il est toujours dans le viseur du PSG, tout en ajoutant que certains aimeraient qu’il revienne au Real Madrid, son ancien club qui touchera 50% du prix de sa vente. Mais un retour au sein de la Casa Blanca n’est pas d’actualité. Sous contrat jusqu’en 2027, Gila, qui devra être convaincu par la Lazio pour rester cet été, a des envies d’ailleurs et se voit donc plus en Angleterre et en Espagne à l’heure actuelle. Paris est prévenu. Mais c’est la Lazio qui a la main et pour le moment elle n’est plus aussi ouverte à une vente.