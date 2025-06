Mercato : le PSG lance une offensive à 35 M€

La parole est à la défense. Cet été, le Paris Saint-Germain veut se renforcer derrière. En début de semaine, Le Parisien a révélé que les pensionnaires du Parc des Princes veulent notamment mettre la main sur un latéral droit, afin de faire souffler Achraf Hakimi et surtout compenser son absence durant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Les champions d’Europe 2025 souhaitent aussi recruter un défenseur central droit.

La suite après cette publicité

Et plusieurs pistes ont été dévoilées dans la presse ces derniers jours. Sur notre site, vous avez pu lire que les Franciliens pistent Illya Zabarnyi. Nous vous avons expliqué que le défenseur de Bournemouth plaît énormément aux têtes pensantes du PSG. Et il n’est apparemment pas le seul. Le Parisien et AS ont dévoilé mardi que Mario Gila, le roc de la Lazio, est aussi dans le viseur des champions de France.

La suite après cette publicité

Le PSG pousse en coulisses

La publication espagnole est même allée un peu plus loin en parlant d’une offre très alléchante faite au joueur, également courtisé en Premier League. Ce jeudi, en Italie, la Gazzetta dello Sport fait un nouveau point sur le sujet avec des informations fraîches. Ainsi, la publication au papier rose assure que l’intérêt du PSG pour le défenseur de 24 ans est bien réel.

De plus, la GdS ajoute que Paris insiste pour le recruter et offre 35 M€. Un montant qui n’est pas à la hauteur des attentes du président Claudio Lotito. Ce dernier veut plus, car il devra verser 50% du montant de la vente au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain devrait revenir à la charge. D’autant que d’autres écuries, comme Manchester City et le Bayern Munich, sont aussi sur le coup.