L’OM lorgne Oscar Mingueza

L’Olympique de Marseille s’active en coulisses. Alors qu’angle Gomes et CJ Egan-Riley vont prochainement s’engager en faveur des Phocéens, AS et le journaliste Matteo Moretto affirment en choeur que le club dirigé par Pablo Longoria est intéressé par un autre défenseur.

La suite après cette publicité

Il s’agit d’Oscar Mingueza. Âgé de 26 ans, l’Espagnol évolue au Celta de Vigo depuis 2022 et est lié à l’écurie galicienne jusqu’en 2026. Passé par le FC Barcelone, Mingueza possède une clause libératoire de 20 M€. Une somme que ne veut pas payer l’OM qui chercherait à faire baisser le prix.