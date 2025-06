Manchester United reprend les discussions avec Victor Osimhen !

Longtemps, on a cru que Victor Osimhen succomberait aux sirènes de l’Arabie Saoudite et de ses dollars. Malgré une proposition mirifique d’Al-Hilal, le buteur international nigérian n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec le club saoudien. L’ancien buteur du LOSC est donc à la recherche d’un nouveau club, un retour au Napoli apparaissant plus qu’hypothétique.

Si Galatasaray espère toujours pouvoir le conserver, Victor Osimhen a repris les discussions avec Manchester United, toujours à la recherche d’un numéro 9 et qui n’a pas abandonné la piste menant à Viktor Gyökeres. Pour rappel, le Super Eagle avait discuté avec Manchester United au début du mois de mai sur les conditions d’une possible arrivée à Old Trafford. Selon nos informations, les discussions ont repris très récemment dans les conditions discutées il y a quelques semaines, à savoir un salaire de 12 M€ pour le joueur et une indemnité de 75 M€ bonus compris pour le Napoli, club propriétaire du joueur. À suivre.