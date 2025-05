Manchester United a discuté avec l’entourage de Victor Osimhen !

Parti en toute fin de mercato à la surprise générale pour la Turquie, Victor Osimhen n’a pas mis de temps à faire parler son sens du but. Avec 33 buts et 8 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues avec le club stambouliote, l’ancien Lillois est rapidement devenu une idole sur les rives du Bosphore. Pour autant, il ne s’agit que d’un prêt sec et le natif de Lagos appartient toujours au Napoli.

L’actuel leader et probable futur champion de Turquie ne devrait pas avoir les moyens de conserver l’attaquant international nigérian qui dispose de deux destinations privilégiées à savoir l’Arabie Saoudite et la Premier League. L’été dernier, Al Hilal avait proposé 50 M€ pour recruter Osimhen qui avait finalement rejoint la Turquie. Cette fois-ci c’est Neom qui est intéressé.

Victor Osimhen fait partie d’une short list de 4 noms

Mais de son côté, le joueur de 26 ans est bien tenté par la Premier League. À dire vrai, c’est le seul championnat capable de prendre en charge l’incroyable salaire demandé par le joueur, à savoir 12 M€ par an. Et à ce petit jeu là, c’est Manchester United qui pourrait bien rafler la mise. Mécontent de son attaque, le Board des Red Devils a fixé une short list de 4 noms pour son futur numéro 9.

Si Victor Gyokeres apparaît comme la priorité de MU surtout en cas qualification pour la Ligue des Champions (via la Ligue Europa), Liam Delap (Everton) est suivi mais c’est surtout Victor Osimhen qui reste une solide alternative. L’ancien chouchou du Napoli est d’ailleurs très intéressé à l’idée d’évoluer à Old Trafford. Preuve de l’intérêt concret du demi-finaliste de la Ligue Europa pour l’actuel meilleur buteur de Super Lig, la réunion qui a eu lieu ces dernières heures entre l’entourage de l’attaquant nigérian et Manchester United. Pour rappel, il faudra sans doute débourser plus de 75 M€ bonus compris pour arracher Osimhen au Napoli.