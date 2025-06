Le phénix Antony est déjà dans une drôle d’impasse pour son mercato !

C’est la belle histoire de ces derniers mois en Europe. Parti de Manchester United par la petite porte pour tenter de relancer sa carrière en Espagne, Antony a cartonné au Betis, où il n’a pratiquement pas eu besoin de temps d’adaptation. Bien entouré par des joueurs comme Isco ou Johhny Cardoso, l’ancien de l’Ajax a retrouvé des sensations et s’est mis tout le public verdiblanco dans la poche, avec de grosses prestations, des dribbles chaloupés et des golazos. Il a terminé la saison avec 9 buts en 24 rencontres, dont 4 réalisations en Conference League, étant un des principaux artisans du joli parcours de l’écurie andalouse.

Pari réussi pour le joueur, qui a notamment retrouvé la sélection brésilienne puisqu’il figure dans la première liste de Carlo Ancelotti à la Canarinha, et pour le Betis, qui ne s’était pas trompé en allant le chercher cet hiver malgré de nombreux doutes de l’opinion publique. Mais c’est aussi une grande nouvelle pour Manchester United. Acheté pour environ 95 millions d’euros en 2022, le Brésilien avait logiquement vu sa valeur chuter drastiquement, enchaînant mises au banc et prestations médiocres lorsqu’il était sur la pelouse avec les Red Devils.

Le joueur a tranché mais…

Difficile dans ces conditions d’envisager de récupérer une partie de cet investissement en le vendant. Mais après ses bons six mois en Andalousie, Antony a logiquement repris de la valeur marchande, et il va être un des gros feuilletons de cet été. Bien sûr, le club du sud de l’Espagne adorerait le conserver, mais pour des raisons financières évidentes, c’est très compliqué, puisqu’il est impossible pour le Betis de signer un gros chèque pour le recruter définitivement. Selon ABC, le joueur aimerait également prolonger son aventure sévillane, et il l’a déjà fait savoir à Manchester United.

Ce mercredi, les agents de l’ailier se sont rendus à Séville pour discuter avec le club de Liga, qui va tenter un nouveau prêt avec option d’achat, ou un achat d’une partie de ses droits seulement. La balle est dans le camp de Manchester United donc, qui a trois options : vendre Antony au Betis contre un montant qui ne sera a priori pas énorme, le reprêter aux Andalous et espérer une nouvelle bonne saison pour le vendre dans un an, ou céder à une vente à un autre club cet été. Récemment, il était question d’intérêt de l’Atlético de Madrid, de la Juventus et de Villarreal pour le Brésilien, équipes qui pourraient a priori offrir plus d’argent à des Mancuniens qui ont en plus besoin de renflouer les caisses. Et nul doute que bien des clubs viendront toquer à la porte de Manchester United dans les prochains jours.