Portugal - Espagne : les notes du match

Jour de finale ! A l’Allianz Arena, l’Espagne et le Portugal croisaient le fer dans le cadre de la finale de la Ligue des Nations. Après sa victoire contre l’équipe de France, la Roja, championne d’Europe en titre, pouvait confirmer sa suprématie continentale. Alignés en 4-3-3 avec Oyarzabal, Lamine Yamal et Nico Williams en attaque, les hommes de Luis de la Fuente, dominateurs en début de rencontre, ne tardaient d’ailleurs pas à faire la différence. Profitant d’un ballon renvoyé par João Neves, Zubimendi ouvrait le score d’un plat du pied droit (0-1, 21e).

Sonné mais loin d’être résigné, le Portugal réagissait dans la foulée. Après avoir effacé Huijsen d’un crochet, le Parisien Nuno Mendes enchaînait d’une frappe limpide croisée du pied gauche à ras de terre (1-1, 26e). Relancée, la Seleção tenait ensuite tête à la Roja avant de craquer, une nouvelle fois, juste avant la pause. Sur une offrande de Pedri, Mikel Oyarzabal, servi dans le dos de Gonçalo Inacio, trompait Diogo Costa d’une frappe du pied droit (1-2, 45e). Devant à la pause, l’Espagne allait finalement subir dès le retour des vestiaires.

Le Portugal vient à bout de la Roja !

Auteur d’une frappe sur la droite d’Unai Simon, Bruno Fernandes pensait égaliser, mais l’arbitre de cette finale refusait finalement le but pour une position de hors-jeu au départ de l’action (49e). Si la Roja espérait dans la foulée faire le break, Diogo Costa s’interposait face à Fabian Ruiz et laissait les Portugais en vie (56e). Un choc qui allait prendre une nouvelle tournure peu après l’heure de jeu. Sur un nouveau travail étincelant de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo profitait du centre dévié par le Parisien pour reprendre de volée et égaliser (2-2, 61e). Dans la dernière demi-heure, Pedri voyait lui sa frappe repoussée par Nuno Mendes (63e) alors qu’Isco butait sur un Diogo Costa encore impérial (83e). Malgré une grosse pression espagnole dans les derniers instants, les deux formations partaient finalement en prolongation.

Entré en jeu à un quart d’heure du terme, Rafael Leão s’illustrait rapidement mais la défense espagnole veillait au grain. En fin de première période, la Seleção se montrait encore dangereux mais aucun portugais ne parvenait à conclure après un joli mouvement entre Bruno Fernandes et Nuno Mendes (104e). Dos à dos, les deux sélections ne parvenaient toujours pas à se séparer lors de la seconde mi-temps des prolongations et la finale de la Ligue des Nations allait finalement se décider lors d’une fatidique séance de tirs au but. Après un début de séance parfaite où Portugais et Espagnols faisaient preuve d’un sang-froid glaçant, Alvaro Morata manquait sa tentative. Dans la foulée, Ruben Neves s’élançait et convertissait le tir au but décisif. De quoi offrir la Ligue des Nations au Portugal au terme d’une soirée incertaine.

- L’homme du match : Nuno Mendes (8) : un gros match du latéral gauche. Il a offert un sacré duel à Lamine Yamal, qui s’est souvent cassé les dents sur le Parisien lors de ses débordements, et a souvent dû repiquer à l’intérieur. Sur le plan offensif, il s’est montré essentiel : il permettait aux siens d’égaliser sur un exploit individuel, s’enfonçant dans la défense adverse et envoyant un tir au ras du poteau de façon millimétrée (26e). Lors du deuxième acte, il envoyait un centre qui, après un coup de billard, terminait sur Cristiano Ronaldo, qui marquait (61e).

Portugal

- Diogo Costa (7) : après un début de partie durant lequel il n’avait pas le moindre arrêt à effectuer, le gardien de but du FC Porto a craqué sur la première grosse occasion adverse. Après un cafouillage dans sa surface, il quittait sa cage de façon hasardeuse, permettant trop facilement à Zubimendi de marquer (21e). Toujours très tranquille malgré une partie animée, il voyait Oyarzabal redonner l’avantage à la Roja, ne pouvant cette fois-ci pas faire grand-chose (45e). Il devait attendre la 55e minute pour effectuer sa première parade, sur une frappe lointaine de Ruiz. Son intervention suivante, près de trente minutes plus tard, était splendide : un plongeon sur une tentative d’Isco qui semblait se diriger vers la lucarne (83e). Durant les tirs au but, il permettait au Portugal de l’emporter en stoppant la tentative de Morata.

- Neves (4,5) : aligné au poste de latéral droit, le Parisien n’a pas vraiment réussi à s’illustrer de façon positive dans le stade au sein duquel il a soulevé la Ligue des champions il y a quelques jours. Nico Williams est souvent parvenu à prendre de la vitesse face à lui. Offensivement, il n’a rien apporté. Remplacé par Semedo (5) (46e), qui s’est montré moins friable sans ballon, mais pas plus dangereux dans le couloir. Il a eu l’opportunité de donner l’avantage à son équipe en début de prolongation, mais manquait sa reprise (93e).

- Dias (5,5) : une performance correcte du joueur de City. À l’aise, il a presque toujours été dans le bon timing, solide dans ses interventions et très calme dans ses relances. Seule ombre au tableau : sur l’ouverture du score espagnole, il manquait son renvoi et donnait le ballon directement à Zubimendi, qui parvenait à marquer (21e).

- Inacio (5,5) : comme son coéquipier en charnière centrale, le défenseur du Sporting a fait le job, montrant une certaine assurance. Forcément plus mis à contribution par la présence de Lamine Yamal dans sa zone, il ne s’est pas trop laissé déborder par le Barcelonais. Non fautif sur le premier but de la Roja, il était cependant en retard sur Oyarzabal et le laissait se présenter seul face à Costa (45e). Averti d’un carton jaune (19e). Remplacé par Veiga (5,5) (74e), qui s’est, lui aussi, montré au niveau. Alors que son équipe était globalement parvenue à reprendre le contrôle du jeu, il a rempli son contrat.

- Nuno Mendes (8) : voir ci-dessus.

- Bruno Fernandes (6) : membre le plus en vue du milieu de terrain portugais, le Mancunien a été le joueur qui a fait vivre la Seleção. Remuant et actif avec le ballon, il s’est très souvent retrouvé à la création des actions. Il peut également se targuer de bons efforts défensifs.

- Vitinha (5,5) : pas de grand exploit pour le champion d’Europe. Assez neutre dans ses prises de balle, il est fréquemment resté dans son camp et n’a pas porté le ballon dans la moitié de terrain adverse. Propre dans ses transmissions, comme habituellement, il a joué de façon assez latérale, apportant peu de vitesse dans la construction. Il a inscrit sa tentative lors de la séance.

- Silva (5) : une rencontre plutôt terne du gaucher. Placé au cœur du jeu, il a peiné à s’exprimer par des dribbles dans les petits espaces ou à trouver de bons angles de passes. Sans être dans un mauvais soir, il n’a clairement pas fait pencher la balance. Remplacé par Leão (6,5) (74e), qui a apporté énormément de vitesse. Presque chacune de ses prises de balle a été synonyme de danger pour l’Espagne.

- Conceição (4) : une soirée assez compliquée pour le Turinois. Sur son côté gauche, il n’a pas été capable de provoquer de frisson ni de mettre Mingueza en difficulté. Assez peu dangereux, il s’est souvent contenté de redonner le ballon vers l’arrière. Remplacé par Rúben Neves (4) (46e), qui n’a pas eu davantage d’impact sur le jeu. Au milieu de terrain, son influence n’a été que très relative.

- Ronaldo (6) : la légende madrilène a globalement eu du mal ce soir. Il s’est contenté de participer à la construction, notamment sur le but de Nuno Mendes, où il se retrouve initialement à la réception d’un long ballon dans le dos de la défense, permettant de développer l’action. Altruiste, il a perdu quelques ballons. Mais presque comme toujours, le quintuple Ballon d’Or est parvenu à faire trembler les filets. En renard des surfaces, il égalisait à l’heure de jeu (61e). Remplacé par Ramos (88e).

- Neto (4) : un match assez creux de la part du joueur de 25 ans. Comme Conceição sur le côté gauche, il n’a jamais fait trembler l’arrière-garde espagnole. Pas de dribble ni de centre, il s’est contenté d’occuper l’espace, sans jamais prendre de vitesse. Remplacé par Jota (106e).

Espagne

- Simon (4): peu sollicité en début de match, il ne peut rien faire sur l’égalisation de Nuno Mendes, dont la frappe est imparable (26e). Il rassure peu après avec une bonne sortie dans les pieds pour calmer le jeu (30e). Totalement surpris par la frappe soudaine de Bruno Fernandes, il concède un but… finalement annulé pour un hors-jeu préalable. Sur une reprise de Cristiano Ronaldo, il est impuissant et ne peut éviter le but (61e). Une prestation globalement en deçà, sans l’impact attendu. À noter tout de même sa belle parade face à Bruno Fernandes dans les dernières secondes du temps additionnel.

- Mingueza (5): match correct mais sans relief pour le défenseur du Celta Vigo. Sérieux dans son placement, il a globalement tenu son couloir sans être particulièrement mis en difficulté, mais sans non plus peser offensivement. Une prestation appliquée, mais discrète. Remplacé par Porro à la 92e minute

- Le Normand (5): solide d’entrée avec un geste plein de sang-froid pour éliminer Conceição (1e), puis une intervention propre dans sa surface (14e). Par la suite, son match est resté correct, alternant de bonnes lectures (4 interceptions) et quelques imprécisions dans la relance, dont trois pertes de balle dans son camp. Une prestation globalement sérieuse. Il écope d’un carton jaune pour un tacle mal maîtrisé à l’entrée de sa propre surface.

- Huijsen (4,5): prestation en dents de scie pour le néo-Madrilène. Il se distingue par une belle ouverture dans la profondeur pour Williams (15e), mais manque de répondant défensif face à Nuno Mendes, qui le déborde d’un crochet avant de marquer. Des hauts et des bas dans la lecture du jeu.

- Cucurella (4,5): pris pour cible par le public à chaque touche de balle, le latéral gauche a livré une prestation discrète. Peu en réussite, il tente une passe vers l’intérieur de la surface (7e), mais la défense portugaise veille et repousse sans difficulté. Il aurait pu apporter davantage, aussi bien offensivement que défensivement. Un match sans éclat.

- Pedri (6): dès la 3e minute, il récupère un bon ballon et montre son engagement. Sur une belle ouverture de Williams à la 15e, il manque un peu de précision en ouvrant trop son pied. Pedri se montre dangereux sur son centre à la 32e minute, mais un défenseur adverse intervient juste à temps pour couper l’action. Assez actif tout au long de la première période, il termine en beauté en offrant une passe décisive à Oyarzabal juste avant la pause. Pedri bute ensuite sur Nuno Mendes à l’heure de jeu. Remplacé par Isco (5,5) à la 74e minute, qui a tenté une lourde frappe à la 82e.

Zubimendi (6,5) : solide, il a su être au bon endroit au bon moment pour reprendre ce rebond dans la surface et marquer (21e). Avec 91 % de passes réussies (31/34 en première période), plusieurs interceptions et une grande justesse dans le jeu, il a parfaitement stabilisé le milieu de terrain.

Fabian Ruiz (5) : une première période en demi-teinte pour le milieu espagnol. Il subit le pressing intense des Portugais et perd plusieurs ballons en début de match, dont un en touche dans son camp (7e). Il écope également d’un carton jaune à la 30e minute, suite à une faute grossière sur Neto, lancé en contre. À la 56e, il tente sa chance, mais Diogo Costa s’interpose avec autorité. Remplacé par Merino (5) à la 74e minute.

Lamine Yamal (5,5) : brillant en demi-finale contre la France, il a eu plus de difficultés à montrer son talent aujourd’hui. Après avoir récupéré un ballon haut, il obtient une bonne faute aux abords de la surface (12e), même si sa frappe sur le coup franc est manquée. Inspiré, il délivre ensuite un ballon piqué parfait pour Zubimendi sur l’ouverture du score (22e). Une seconde période moins inspirée, où il s’est montré plus discret, notamment sous la pression d’un Nuno Mendes particulièrement inspiré et dynamique ce soir. Finalement remplacé par Yeremy Pino avant le début de la seconde période des prolongations.

Oyarzabal (6,5) : déjà auteur de deux passes décisives contre la France, il a une nouvelle fois brillé par son intelligence de jeu. Actif dès ses premières touches, il obtient un corner sur sa première incursion dans la surface (10e). Juste avant la pause, il double la mise pour l’Espagne grâce à un bon appel et une finition soignée devant son défenseur (45e). Toujours aussi vif en fin de match, il tente un lob audacieux, mais Renato Veiga, parfaitement placé, sauve son équipe in extremis. Au terme d’une partie intense, il est finalement remplacé par Alvaro Morata à la 111e. Le joueur a raté son tir lors de la séance de tirs au but.

Nico Williams (6) : démarre mal avec un mauvais choix sur la première action espagnole (2e), où il perd le ballon. Plus tranchant ensuite, avec une bonne percée et un centre dangereux pour Ruiz (5e). Actif sur son côté, Nico Williams enchaîne avec un joli mouvement (10e) et une frappe croisée qui passe tout près (17e). Moins tranchant en seconde période, il a eu plus de mal à faire des différences. Remplacé par Baena à la 92e minute.