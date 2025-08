Ligue des Champions : Nice se fait surclasser par Benfica et se retrouve déjà dos au mur

La Ligue des Champions reprend ses droits. Alors que la phase de Ligue débutera dans un peu plus d’un mois, l’OGC Nice recevait Benfica pour le compte du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un sacré choc pour les Aiglons qui avaient terminé quatrième de Ligue 1 l’an dernier. Plus avancé dans la préparation, Nice avait cet avantage contre un club portugais qui a été huitième de finaliste de la Coupe du monde des Clubs cet été. Moins frais, Benfica n’en restait pas moins favori avec un 4-2-3-1 redoutable dans lequel on retrouvait Anatoliy Trubin dans les buts derrière l’ancien Marseillais Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolas Otamendi et Samuel Dahl. Les recrues Richard Rios et Enzo Barrenechea se retrouvaient dans l’entrejeu avec Fredrik Aursnes. Devant, Vangelis Pavlidis était accompagné par Andreas Schjelderup et Franjo Ivanovic. De son côté Nice se modulait dans un 3-4-3 avec Yehvann Diouf dans les buts derrière Antoine Mendy, Jumah Bah et Dante Bonfim. Jonathan Clauss et Melvin Bard étaient positionnés comme pistons avec Hicham Boudaoui et Morgan Sanson dans l’entrejeu. Enfin, Badredine Bouanani soutenait Isak Jansson et Terem Moffi en attaque.

Très rapidement, les deux équipes se contestaient le contrôle du ballon, mais c’est bien Benfica qui obtenait la première situation intéressante. Subtilisant le ballon à Antoine Mendy sur la gauche, Andreas Schjelderup rentrait dans la surface et armait un tir que Juma Bah contrait en corner (7e). Une première frayeur suivie d’une réaction de Malvin Bard dont le tir s’envolait (11e). Juste derrière, c’est Terem Moffi qui allait profiter des espaces laissés par la défense portugaise. Sur la droite de la surface, le Nigérian armait un tir croisé qui était finalement capté par Anatoliy Trubin (16e). Benfica n’était pas en reste et sur coup franc, Richard Rios parvenait à cadrer vers la gauche du but, mais c’était repoussé par Yehvann Diouf (19e). C’est alors que les Aiglons allaient connaître un premier coup dur puisque Morgan Sanson était touché peu avant la demi-heure de jeu. L’ancien Marseillais cédait alors sa place au jeune Tom Louchet (28e). Malgré cela, Nice continuait de s’activer à l’instar de cette frappe non cadrée d’Hicham Boudaoui (30e). Un premier acte assez équilibré où les deux équipes se rendaient coup pour coup.

Nice a finalement craqué

Peu trouvé en début de match, Vangelis Pavlidis allait avoir deux grosses possibilités coup sur coup, mais Yehvann Diouf (33e) et une intervention héroïque de Dante (39e) le privaient d’un but. Inspiré, Terem Moffi allait se jouer de Nicolas Otamendi d’un petit pont, mais sa frappe qui suivait terminait dans le petit filet gauche (40e). Après la pause, Nice continuait d’y croire et revenait bien des vestiaires à l’image de ce petit numéro de Jonathan Clauss qui combinait avec Terem Moffi pour rentrer dans la surface. Trop écrasée, sa frappe était facilement captée par Anatoliy Trubin (50e). Manquant d’efficacité, Nice allait le payer sur un joli travail d’Amar Dedic qui se jouait de Melvin Bard. L’ancien de l’OM trouvait Fredrik Aursnes qui centrait côté droit devant le but des Aiglons. Franjo Ivanovic ne se faisait alors pas prier pour pousser la sphère au fond des filets (1-0, 53e).

Un coup sur la tête pour Nice qui tentait vite de réagir à l’image de cette frappe d’Hicham Boudaoui qui passait au-dessus du cadre (56e). Mais Benfica passait la seconde et Franjo Ivanovic était idéalement servi devant la surface, mais il enroulait mal son tir (61e). Juste derrière, le Croate se rattrapait en récupérant un ballon haut et en enchaînant d’une frappe vers la droite du but, mais Yehvann Diouf maintenait Nice en vie (62e). Cependant, le rythme retombait et cela ne profitait pas à Nice. Gianluca Prestianni s’essayait à un tir de loin qui passait au-dessus du but niçois (72e). Benfica allait ensuite resserrer les rangs afin de conserver ce score. Nice décidait de pousser, mais cela ne prenait pas le chemin d’une véritable révolte. Pire, une frappe limpide de Florentino Luis allait enfoncer un peu plus les Aiglons dans les dernières minutes (2-0, 88e). Incapable de répondre, Nice s’incline 2-0 et se retrouve dans une situation très compliquée avant le retour au Portugal prévu ce mardi soir. La campagne de Ligue des Champions des Aiglons semble déjà quasiment terminée…