L’OGC Nice a ciblé le successeur d’Evann Guessand à Chelsea

L’attaque de l’OGC Nice ne pèse pas bien lourd à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Les départs d’Evann Guessand (vers Aston Villa pour 35 M€) et Gaétan Laborde (à Al-Diraiyah FC pour 4 M€) n’ont toujours pas été remplacés et ça se voit. La pauvreté offensive du Gym face à Benfica au 3e tour de qualifications pour la Ligue des Champions (défaite 2-0) s’est fait ressentir. Franck Haise s’impatiente lui aussi.

Orpheline de ses meilleurs buteurs de la saison dernière (13 buts pour Guessand, 11 pour Laborde), l’attaque niçoise a besoin d’un grand coup de fouet. Terem Moffi apparaît bien seul pour tenir toute une saison et viser le haut du tableau en championnat, d’autant qu’il a été blessé la majeure partie de la saison dernière. Ransford-Yeboah Königsdörffer (23 ans, Hambourg) aurait pu être ce renfort mais il a été recalé à la visite médicale, à sa grande surprise d’ailleurs.

Nice et Toulouse au coude à coude

Après l’Allemagne, c’est vers l’Angleterre que les Aiglons regardent. D’après les informations de L’Equipe, ils ont pris contact avec Chelsea pour connaître leur position sur David Datro Fofana (22 ans), sous contrat jusqu’en 2029. L’Ivoirien a déjà été lié au club azuréen par le passé mais l’affaire ne s’était jamais concrétisée. Cette fois, l’ouverture est réelle. Les Blues sont vendeurs d’un élément qui ne s’est jamais imposé depuis son arrivée pour 12 M€ en janvier 2023 de Mölde (4 apparitions).

Depuis, l’attaquant a enchaîné les prêts avec plus ou moins de réussite à l’Union Berlin, Burnley et dernièrement Göztepe. Reste à trouver un terrain d’entente. Chelsea exige une vente, là où Nice est prêt à miser sur un prêt avec option d’achat en prenant une partie du salaire en charge. Un autre club de Ligue 1 est intéressé, Toulouse, et disposé à un transfert sec mais pas au-delà de 5 M€. Le TFC va également se heurter à la réalité du salaire, trop élevé pour ses finances.