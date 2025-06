Ballon d’Or : la nouvelle mise au point de Kylian Mbappé

Auteur de deux buts et deux passes décisives sur ce rassemblement de Ligue des Nations, Kylian Mbappé est revenu au premier plan en équipe de France après une période de huit matches sans marquer. Le capitaine des Bleus a été élu homme du match par notre rédaction contre l’Allemagne et s’est montré décisif. Suffisant pour être dans la course au Ballon d’Or ? Après avoir assuré qu’il aurait voté pour Ousmane Dembélé, le buteur madrilène a eu une nouvelle sortie forte sur le sujet.

« J’ai des opinions, mais elles comptent peu. Le seul trophée que je peux impacter c’est le Soulier d’or, parce que ça dépend de mes pieds. Le Ballon d’or ne dépend pas de moi », a-t-il assuré, en zone mixte. Une sortie habile, puisque l’attaquant de 26 ans est tout simplement le Soulier d’or de la saison 2024-25 avec 45 buts inscrits en 62 matches disputés, toutes compétitions confondues.